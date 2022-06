Her er de største overraskelser

Den californiske techgigant Apple har netop løftet sløret for en lang række nyheder under firmaets egen udviklerkonference.

Blandt annonceringerne er store softwareopdateringer og features til iPhones, nyt styresystem til Mac, opdateringer til CarPlay samt næste generation af M1-chippen.

Den helt nye MacBook Air.

Den næste generation fås i en opdateret MacBook Pro og i en helt ny MacBook Air med nyt design, som kommer på hylderne i juli.

Den nye chip er ikke overraskende døbt M2 og yder ifølge Apple 18 procent mere end forgængeren ved samme strømforbrug. Uden at navngive konkurrenter lyder den noget markante melding fra Apple, at M2-chippen yder knap dobbelt så meget som en sammenlignelig laptopprocessor ved samme strømforbrug.

Den nye MacBook Air med M2 tager samtidig et markant prishop sammenlignet med den tidligere generation med en vejledende startpris på 11.499 kroner.

Med til de nye MacBooks følger også det nye styresystem macOS Ventura, som har en række nye features.

Kristin White præsenterer her Apples nye MacBook Air.

Blandt andet Stage Manager, som gør det nemmere at holde styr på alle sine åbne vinduer og opdateringer til det integrerede mail- og beskedprogram samt et helt nyt passwordsystem i samarbejde med Google og Microsoft. Det nye passwordsystem, som er døbt Fido, skal på sigt forsøge at erstatte det skrevne password, så man kan nøjes med at logge på alle sine enheder via biometrisk data såsom fingeraftryk eller ansigt.

Ventura gør det også muligt at bruge sin iPhone som webkamera med programmet Continuity Camera.

Ny låseskærm

Apple introducerede også sit næste styresystem til iPhone kaldet iOS 16. Med iOS 16 bliver det muligt at redigere og slette sms'er, som man har sendt til andre iPhones. Det kan du læse mere om her.

Corey Wang fra Apple viser den nye hjemmeskærm på iPhones.

Craig Federighi fra Apple viser de største nye funktioner i iOS.

Den helt store nyhed er dog opdateringerne til låseskærmen på iPhones, som længe har været primitiv sammenlignet med konkurrenter som Android.

Der kommer mange personaliseringsmuligheder til Apples nye låseskærm.

Med iOS 16 bliver det muligt at tilføje widgets såsom vejr, kalender, batteristatus, alarmer, aktivitetscirkler og meget andet til låseskærmen, som man kender det fra urskiverne på Apple Watch.

Eksempler på Apples nye låseskærm.

Dyb integration i biler

Noget overraskende blev der også præsenteret en ny version af Apples CarPlay, som nu tilbyder en dybere integration med biler.

'CarPlay kan tilbyde indhold til flere skærme i køretøjet, så der opnås en mere ensartet oplevelse. Dybere integration med køretøjet betyder, at brugerne f.eks. kan styre radioen eller justere klimaanlægget direkte via CarPlay, og ved hjælp af køretøjsdataene kan CarPlay uden problemer vise hastighed, brændstofniveau, temperatur m.m. på instrumentbrættet,' lyder det fra Apple.

Apple forventer først at kunne lancere det nye CarPlay i slutningen af 2023.

Ifølge The Verge er Ford, Audi, Jaguar-Land Rover, Nissan, Volvo og Polestar blandt bilproducenterne, som er interesseret i at integrere det nye system.

