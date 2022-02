Her er det bedste og dårligste mobilnet i Danmark

Er du træt af en sløv netforbindelse på telefonen og huller i dækningen, skal du vælge et teleselskab, som benytter TDC's netværk - som f.eks. YouSee eller Telmore.

Det slår en ny uafhængig rapport fra analysefirmaet Tutela Technologies fast.

Når det kommer til de grundlæggende funktioner i et netværk, som telefonopkald, indlæsning af hjemmesider og afspilning af almindelige videoer via mobilnettet, er TDC NET bedst på både 4G og 5G. På mobildækningen er TDC også vinderen.

Telia skal du ikke vælge

Rapporten udpeger også en taber.

I forhold til netværkskvaliteten på de generelle ydelser, som samtaler og tilgang til f.eks. EB.dk, eller andre sites, taber Telia.

Telia er desuden dårligst på målinger af gruppe-videoopkald og streamingvideo i høj kvalitet - både via 4G og 5G.

Mobildækning: Bedst og dårligst

Én ting er netværkskvalitet og en anden er mobildækning. Og når det kommer til mobildækningen, så ender Telias kunder på en tredjeplads, overgået af Telenor med ét point.

Teleselskabet 3 rammer bunden på mobildækningen, men her skal du lægge mærke til, at der kun er 104 point i forskel fra top til bund.

En anden vigtig detalje er at 3, ifølge Tutela, godt nok er ringest på mobildækningen, men netværkets samlede driftskvalitet er bedre end Telias.

I undersøgelsen af mobilnetværkets grundlæggende funktioner og stabiliteten af disse, er 3 på andenpladsen foran Telenor og Telia.

Et teleselskab kan maksimalt score 1.000 point i denne del af testen om mobildækningen. Her er de alle langt fra, dog er TDC NET tættest på med 580 point og dermed vinderen. Du kan se flere detaljer fra undersøgelsen her.

Bedste netværksdækning

TDC NET (580 / 1000) Telenor (554 / 1000) Telia (553 / 1000) 3 (476 / 1000)

Landets bedste mobildækning har TDC NET, der også var topscorer i undersøgelsen fra 2021.