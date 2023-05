Her er Telly, verdens første gratis TV-skærm med reklamer

Skærmen hedder Telly, den er muligvis revolutionerende og du kan møde den lige her.

Telly er udstyret med en ekstra skærm under hovedskærmen. Det er her alle reklamerne bliver vist sammen med widgets til at vise vejr, musikafspiller mv. Det er reklamerne, der skal finansiere gildet.

'Telly er klar til ikke kun at 'disrupte' branchen ved at levere det mest innovative TV på markedet, men til at revolutionere branchens forretningsmodel ved at gøre det muligt for annoncører fuldt ud at subsidiere omkostningerne ved selve TV'et for forbrugeren og levere det helt gratis,' proklamerer selskabet.

Læs også: YouTube indfører 30-sekunders reklamer der ikke kan springes over

Telly er drevet af TellyOS, der er skabt til to skærme. Amerikanere kan se alt på TV'et inkl. kabel-tv og streaming samt tilslutte spilkonsoller og mediebokse som Apple TV via HDMI.

Annonce:

Det er et 55-tommer 4K LCD TV med integreret soundbar med 5 enheder, en mikrofon til stemmestyring, kamera til videoopkald og interaktive spil og en bevægelsessensor, der holder øje med rummets aktivitet. Der er 3 HDMI-porte, 2 USB-porte, WiFi og Bluetooth.

I Europa må vi vente lidt på det 'gratis' fjernsyn. Arkivfoto: Getty Creative

Læs det med småt

Telly lanceres i første omgang kun i USA, men hvis forretningsmodellen får succes, så bør forbrugere over hele verden være opmærksomme på betingelserne – og være forberedte på rent faktisk at se reklamerne.

'Vi kan indsamle oplysninger om det lyd- og videoindhold, du ser, de kanaler, du ser, og varigheden af dine visningssessioner,' fremgår det af Tellys vilkår.

'Du har ret til at fravælge deling af dine visnings- og aktivitetsdata, men det betyder desværre, at du ikke længere har adgang til tjenesterne og skal returnere fjernsynet.

Hvis du fravælger og ikke returnerer fjernsyn til Telly, vil Telly debitere det registrerede kreditkort. Telly er kun tilgængelig i USA. Medmindre andet er aftalt af Telly, må du ikke videresælge Tjenesterne.‌'

Annonce:

Vilkårene er siden blevet opdateret, så det specifikke beløb ikke fremgår. Det stod før til 500 dollars.

Med andre ord låner du TV'et, mod at du ser reklamer.

Læs også: Netflix: Knap 5 mio. bruger reklame-pakken

PR-foto

Lanceres til sommer

Telly har i USA åbnet for bestillinger på freetelly.com, hvor de første 500.000 gratis enheder kan reserveres. Produktet lanceres til sommer. Næste år er det planen, at der skal sendes 'millioner' af enheder ud, oplyser selskabet, men om det omfatter Europa, vides endnu ikke.

'Telly er den største innovation indenfor TV siden farve-tv,' sagde Ilya Pozin, grundlægger og adm. direktør for Telly.

'Telly er et revolutionerende skridt fremad for både forbrugere og annoncører. For længe har forbrugerne ikke været en ligeværdig del af reklameværdiudvekslingen. Virksomheder tjener milliarder af dollars på annoncer vist på fjernsyn, men alligevel har forbrugerne historisk set skulle betale for både TV'et og det indhold, de ser.

Annonce:

Alt dette ændrer sig i dag. Da jeg var med til at grundlægge Pluto TV, skabte vi en helt ny model, der tilbød fantastisk tv-indhold til seerne gratis. Nu, med Telly, leverer vi også skærmen gratis.'

Du kan læse mere om, hvordan Telly er blevet modtaget i USA og selskbets svar på forbrugernes kritik og bekymringer på Flatpanels.dk her.



Er du nået til vejs ende af din liste over tv-serier, man bare skal se? Frygt ej, her er det nye års bedste af slagsen.