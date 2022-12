Her sparer du mest på tv

Der er på TV-markedet en årlig cyklus, hvor nye TV-modeller introduceres hvert forår og sommer. Der kan spares rigtig mange penge, hvis man ved, hvordan man skal time sit køb.

Det viser en opgørelse foretaget af Flatpanels.dk for Ekstra Bladet.

På nogle TV-modeller kan man spare over 50% ved at vente i stedet for at handle på det tidspunkt i foråret eller sommerperioden, hvor de nye TV-modeller lanceres til kunstigt høje priser.

TV-modellerne er typisk på markedet i 1-1,5 år før de udgår og erstattes af nye TV-modeller.

Flatpanels.dk har foretaget analysen henover flere år og mønstret er, at Black Friday-perioden og januarudsalget generelt byder på rigtig gunstige tilbudspriser på særligt TV-modeller i den lidt dyrere ende, og til tider produkter i mellemklassen.

TV-modeller i lavprisklassen følger ikke samme cyklus.

Det allerbedste og allerdårligste tidspunkt at købe ny TV-skærm på er i foråret og sommeren.

Foråret/sommeren er det bedste tidspunkt, hvis man køber sidste års model. Det er det dårligste tidspunkt, hvis man køber en af de spritnye TV-modeller.

At købe sidste års TV-model i foråret/sommeren kræver, at man dedikerer mere tid til at jagte de gode tilbud, idet tilbudsperioderne, der forekommer i disse måneder, er mere sporadiske.

I forhold til Black Friday og januarudsalget, så kan man i gennemsnit skære yderligere 5-15% af prisen, afhængigt af TV-modellen og mærket, i foråret/sommeren ved at købe sidste års model.

Omvendt er Black Friday og januarudsalget mere oplagt tidspunkter for danskere at handle på, fordi der er masser af mørke og regnfulde timer, der kan dedikeres til tv-tid i sofaen.

Man får samtidig en mere aktuel TV-model, som ikke allerede er erstattet af en ny udgave.

Påtænker du at købe ny TV-skærm under januarudsalget? Flatpanels danner overblik på listen over de bedste tilbud fra januarudsalget 2023. Der besvares også spørgsmål.

