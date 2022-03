Højesteret frifinder staten i sag om registrering af teledata

Højesteret frifinder staten i en sag om årelang registrering af borgernes teledata såsom oplysninger om mobiltelefoners placeringer.

Foreningen mod Ulovlig Logning har påstået, at reglerne om teleselskabers registrering er ugyldige.

Men det afviser Højesteret ifølge rettens hjemmeside, og det er en stadfæstelse af landsrettens afgørelse i juni.

Sagen handler om, at teleselskaberne indsamler oplysninger om alle danske telekunders aktiviteter et år tilbage i tiden. Det har stået på i årevis, selv om EU-Domstolen flere gange har kendt det ulovligt.

I starten af marts vedtog et politisk flertal en ny lov, der i vid udstrækning er en fortsættelse af den gamle. Loven er trådt i kraft onsdag, hvilket er samme dag, som dommen faldt.

Foreningen anlagde sag i 2018. Den forlangte, at Justitsministeriet skulle anerkende, at reglerne generelt var ugyldige og skulle bringes til ophør. Men det afviser begge retsinstanser.

Selv om EU-Domstolen har rejst en vis tvivl om de danske regler, så angår det kun dele af bekendtgørelsen fra 2006 og ikke som helhed.

I de konkrete sager, hvor reglerne er i strid med EU-retten, er det op til danske domstole at tilsidesætte dem ifølge Højesteret.

Den omstridte bekendtgørelse blev indført i dansk lov i 2006. Det var i kølvandet på terrorangrebene i Madrid i 2004 og London i 2005.

Den pålægger teleudbydere at registrere og opbevare oplysninger om borgernes telefonopkald, sms'er, internetaktivitet og mobiltelefoners placering.

Det gælder dog ikke indholdet af kommunikationen. Politiet bruger oplysninger i forbindelse med opklaringen af kriminalitet. Det kræver en dommerkendelse for at få adgang til oplysningerne.

Justitsministeriet vurderer selv, at der er en 'væsentlig procesrisiko' for, at den nye lov også er ulovlig.

Det er ifølge ministeriet første gang nogensinde, at et forslag er vedtaget med så stor en risiko.

Den nye lov blev indført efter en EU-dom, som skabte tvivl om de gamle regler.