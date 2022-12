Hold dig langt fra disse elbiler, hvis du har rækkeviddeangst

Gider du ikke at lade elbilen op undervejs på en køretur tværs gennem landet? Så skal du styre langt uden om disse elbiler

Er dit næste bilkøb en elbil, er det absolut ikke ligegyldigt, hvilken du går efter, hvis du er en af mange danskere, der lider af rækkeviddeangst. Der er nemlig voldsomt stor forskel på rækkevidden i de forskellige elbiler.

Mange nye elbiler har en teoretisk rækkevidde på 400-600 km. Der er dog også masser af elbiler på det danske marked, som ligger i den knap så sjove ende med kun 200-300 km.

Selv om man sjældent kører 400-600 km på én gang, er en lang rækkevidde rart. Især om vinteren, hvor kulden kan reducere den reelle rækkevidde med 20 procent eller mere.

Disse fem elbiler har kortest rækkevidde

Hvilke elbiler skal du holde dig langt fra, hvis livet er for kort til at frekventere nærmeste oplader for hver 200 kørte kilometer eller det, der er værre?

Se herunder de fem elbiler med kortest rækkevidde, som kan købes hos de pågældende bilproducenter i dag.

Ikke til roadtrips MINI Cooper SE MINI Cooper SE kom i foråret 2020 som en fuldelektrisk udgave af den klassiske MINI Cooper. Her gemmer sig et lille batteri med en brugbar kapacitet på 28,9 kWh. Det giver den tilsvarende lille bybil en rækkevidde på op til 234 km. MINI Cooper SE koster fra 273.400 kr. Se også: Test og anmeldelser af elbiler Foto: MINI Dacia Spring Danmarks billigste elbil, Dacia Spring, fra november 2021 er bedst kendt for at score kun én stjerne i Euro NCAPs sikkerhedstest, men den gør sig også bemærket med dens rækkevidde. Det kompakte batteri på kun 25 kWh giver den ekstremt billige elbil en rækkevidde på 230 km. Prisen hedder så også kun 149.900 kr. Foto: Dacia Honda e Den lille elektriske bybil honda e fra sommeren 2022 udmærker sig med sit iøjnefaldende design, men desværre også på den ikke så imponerende rækkevidde på op til 222 km. Batteriet har en brugbar kapacitet på 28,5 kWh. Priserne starter fra 308.000 kr. Læs også: Rækkeviddetest: Disse 10 elbiler kører længst om vinteren Foto: Honda Opel Zafira-e Life I den noget større kategori finder vi minibussen Opel Zafira-e Life fra august 2022. Trods et batteri med en nettokapacitet på 45 kWh i den mindste variant bidrager dens knap så aerodynamiske design til en rækkevidde på kun 221 km. Til gengæld kan denne variant af minibussen transportere otte personer. Prisen ligger på 575.990 kr. Læs også: Opel Mokka Electric får længere rækkevidde og bedre ydeevne Foto: Opel Mazda MX-30 Batteriet i den elektriske crossover Mazda MX-30 fra september 2020 har en brugbar kapacitet på blot 30 kWh, hvilket giver en meget beskeden rækkevidde på blot 200 km. Mazda MX-30 er dog også til at betale: Priserne starter fra 263.080 kr. Læs også: Rækkeviddeangst? Disse elbiler har længst rækkevidde Foto: Mazda Vis mere Vis mindre

En hel række faktorer spiller ind på elbilers rækkevidde - læs om dem her.

