Holland forbyder mobiltelefoner i klasseværelserne

Regeringen vil have mobiltelefoner ud af de hollandske klasseværelserne for at give eleverne de bedste forudsætninger for at kunne koncentrere sig

Debatten om børns skærmforbrug raser herhjemme.

Senest har Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) løftet sløret for en potentiel kommende lovændring, der skal fjerne børns adgang til skærm i vuggestuer og børnehaver.

En masse danske folkeskoler har også allerede deres egne regler for mobiler og skærme i skoletiden, men i Holland har de netop indført et regulært nationalt forbud, der træder i kraft i 2024.

Det skriver The Guardian.

Forbuddet betyder, at mobiler, tablets og smartwatches vil være forbudt i de fleste klasseværelser for at begrænse forstyrrelser i timerne.

Vil beskytte eleverne

Skærme vil derfor kun være tilladt i særlige tilfælde, hvor de er nødvendige, fx i fag om digitale færdigheder, af medicinske grunde eller til folk med handicap.

Annonce:

Den hollandske undervisningsminister Robbert Dijkgraaf fortæller i forbindelse med loven, at selvom mobiltelefoner er ’sammenflettet med vores liv,’ så hører de ikke hjemme i klasseværelserne.

- Eleverne skal kunne koncentrere sig og have de bedste forudsætninger for at kunne fordybe sig i skolearbejdet. Al forskning peger på, at mobiltelefoner er forstyrrende, og det skal vi beskytte vores elever imod, siger han.

Forbuddet er lavet i et samarbejde mellem undervisningsministeriet, skoler og interesseorganisationer.

Det er op til de hollandske skoler selv at organisere forbuddet lokalt, som senest skal være indført i sommeren 2024.