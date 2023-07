Holland vil forbyde lootboxes

I Amsterdam kan man lovligt sætte sig ind på en coffeeshop og købe en joint.

Men vil man derimod købe en af de såkaldte lootboxes i et onlinespil, ser det snart straks værre ud.

For den hollandske regering har nemlig planer om at gøre de kontroversielle virtuelle kasser med tilfældige genstande fuldstændig forbudte.

Det skriver Leon Xiao, der er tilknyttet IT-universitet i København, hvor han beskæftiger sig med reguleringen af lige netop lootboxes, på Twitter.

’Der er planer hos den hollandske regering om at forstærke reguleringen af køb i spil. Et af målene er at forbyde lootboxes’, skriver han på baggrund af en mail fra den hollandske regering.

Følger Østrig og Belgien

Hollands beslutning om at forbyde de kontroversielle virtuelle varer kommer et år efter, at seks politiske partier i landet gik sammen om et lovforslag om det samme på grund af spillerpakker i fodboldspillet FIFA 23.

Dengang mente den hollandske spillemyndighed dog ikke, at landets gambling-love blev brudt i forbindelse med FIFA.

Holland er dog ikke det eneste land, der er gået i åben krig med loot boxes.

I Østrig fastslog en domstol tidligere på året eksempelvis, at de var ulovlige i FIFA 23.

Her mente man nemlig, at kasserne overskred landets gambling-lov. Med dommen fik en lang række gamere i samme ombæring rettens ord for, at de skulle have de penge tilbage, de ellers havde brugt inde i spillet.

Det vides ikke, hvordan det regnestykke er endt.

Ekstra Bladet har også tidligere beskrevet, hvordan Australien har planer om at gøre lootboxes ulovlige for mindreårige. Også i Belgien har de siden 2018 været fuldstændig forbudte.