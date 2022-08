Huawei i store problemer: Går 'smertefuld' fremtid i møde

Grundlæggeren af Huawei advarer i et lækket notat om en 'smertefuld' fremtid for den kinesiske tech-virksomhed

Coronakrise, krig i Ukraine og hårde blokader fra USA.

Der er bekymringer nok for den kinesiske tech-gigant Huawei, der skal stramme gevaldigt op i økonomien, hvis den skal overleve.

Det afslører et lækket internt notat fra Huawei-grundlægger Ren Zhengfei ifølge The Guardian.

'Det næste årti bliver en meget smertefuld historisk periode, da den globale økonomi vil fortsætte med at falde', skulle Ren Zhengfei ifølge notatet have sagt til sine medarbejdere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Huawei-grundlæggeren Ren Zhengfei frygter ifølge lækket notat for virksomhedens fremtid. Foto: Ritzau Scanpix/Aly Song

Skal kæmpe for overlevelse

Den stigende spænding mellem USA og Kina kan mærkes i Huaweis lommer.

De amerikanske sanktioner mod Huawei, der har stået på i flere år, har betydet, at virksomheden havde et fald i omsætningen på 14 procent i første kvartal af 2022.

Annonce:

Det betyder, at Huawei er nødtvungen til at fokusere på profit over udvidelser, hvis virksomheden skal overleve.

'Huawei må reducere over-optimistiske forventninger til fremtiden, og indtil 2023 eller måske endda 2025 bliver overlevelse den vigtigste guideline', siger Ren Zhenfei ifølge The Guardian.

Huawei ude i kulden i Danmark

Sidste år var Huawei også i vælten i Danmark på grund af et kontroversielt overvågningssystem, Huawei havde udviklet til at overvåge det muslimske mindretal i Kina, uighurerne.

Det førte blandt andet til, at den danske direktør forlod virksomheden i protest.

Udover konflikten omkring overvågningssystemet er spændingerne mellem Kina og USA også blevet yderligere intensiveret på grund af konflikten i Taiwan.

Det kan du læse mere om her: Konflikten der kan udløse krig mellem USA og Kina