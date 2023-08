Hvad er det her? Syngende toilet overtager YouTube

De fleste har nok ligget med savl i mundvigen og glemt tid og sted, mens de har set den ene ligegyldige YouTube-video efter den anden.

Men utroligt nok kan man alligevel stadig blive overrasket over, hvad der går viralt på videotjenesten.

Seneste skud på stammen er fænomenet ’Skibidi Toilet’, der er lige så mærkeligt, som det lyder.

Kort fortalt er det en animeret serie om et syngende toilet-væsen, som vil overtage verdensherredømmet – og så er det på ingen tid blevet hyper-populært.

Siden februar har videoerne samlet fået knap ni milliarder visninger, og det er da heller ikke unormalt, at en enkelt video får mere end 100 millioner visninger.

Nedenfor har skaberen af Skibidi Toilet DaFuq!?Boom! delt en bid fra en episode på sin Instagram.

'Fuldstændig tilfældigt'

Alle videoer har mere eller mindre samme handling. En kameramand finder ud af, hvordan han skal besejre toiletterne, som så til gengæld slår hårdere tilbage i det næste afsnit. En slags moderne Tom og Jerry på syre.

Den specielle musik, som er et af omdrejningspunkterne i videoerne, kender flere nok fra den tyrkiske influencer yasincengiz38s opslag, som han primært bruger, når han laver mavedanse-videoer under besøg på restauranter med absurde mængder mad.

Men hvis man tror, der er en mening med galskaben, så bliver man skuffet. For man bliver i hvert fald ikke klogere, når man hører skaber DaFuq!?Boom!s forklaring på, hvorfor han har skabt den populære serie.

- Skibidi toilet-videoerne er bare en parodi på videoer med den sang. Det er fuldstændig tilfældigt, at det lige er et hoved, som hopper ud af et toilet, fortæller han til kulturmediet Dexerto.