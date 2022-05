Hvor billigt kan det gøres?

Til forskel fra mange andre producenter, så er sydkoreanske Samsung i stand til at lave smartphones i stort set alle prisgrupper. Fra overdådig luksus i den dyre ende til lavpristelefoner som næsten alle har råd til.

Samsung Galaxy A13 er en Android 12-smartphone i den sidste kategori.

Med sine 6,6 tommer skærm er der tale om en meget stor mobil. Faktisk er den fysisk større end de dyrere modeller i samme serie, men displayet dækker kun 93 procent af overfladen og går ikke helt ud til kanten.

Den er geometrisk pænt afrundet hele vejen rundt, slank, uden tekstur og kameralinserne bagpå er tæt pakket . Derfor minder den ved første øjekast om en premium-model. Når man ser den på afstand.

Men du vil hurtigt få en anden fornemmelse, når du løfter den 195 gram lette mobil og mærker, at alt bag skærmglasset er glat plastik. Illusionen er bristet.

Det 2408 x 1080 LCD-display har en opfriskningsrate på 60 Hz, som mange ældre modeller, og det mærker man, når man scroller. Tekst begynder at hoppe let og billeder bliver lidt uskarpe indtil man fjerner fingeren fra skærmen og billedet står stille.

Samsung er tilsyneladende ikke stolte af de 60Hz, for modsat de dyrere modeller i A-serien er Hz slet ikke nævnt på Samsungs egen hjemmeside for A13.

Til gengæld er skærmen meget lys selv med en medium lysstyrke, og farverne er kraftige. Den er behagelig at se streaming og videoer på så længe man bruger høretelefoner. Højtaleren kan spille højt, men lydkvaliteten mindskes for hvert tryk opad på volumenknappen.

Samsung A13 byder på hele fire kameraer. Et 50 megapixel hovedkamera, et 5 megapixel vidvinkel, et med to megapixel til dybde og et selfiekamera på 8 megapixel. Bruger man linserne til video, får man op til 1080p med op til 30 fps.

50 megapixelkameraet tager meget flotte og detaljerede billeder, såfremt der er gode lysforhold, hvilket er overraskende for prisklassen. Særligt med pro-funktionen kan man tage billeder med meget høj detaljegrad, som er yderst delbare og værd at gemme på.

Mobilen har ingen optisk zoom, og på trods af HDR-optimering er billederne ikke gode, hvis du forsøger at fange detaljer på lang afstand. Det samme gælder fotos taget under ringe lysforhold.

Det er også værd at bemærke, at telefonen ikke har nogen IP-rating. Det vil sige, at den ikke har nogen certificeret beskyttelse med støv og vand.

Men Samsung A13 har et stort problem, som overskygger de andre svagheder.

Stort set alt hvad man foretager sig på mobilen, med undtagelse af opkald, sker med en mærkbar forsinkelse. Forsinkelsen er mindst, når man knipser billeder med kameraet men øges under stort set alle andre brugsformer. Det kan ikke anbefales at købe A13 til gaming, som er noget af det mest krævende, du kan udsætte en smartphone for.

Hvis du undrer dig over, hvorfor man kan få en smartphone med kæmpe skærm og et 50 megapixel kamera, så har du svaret her. Et par ekstra RAM vil hjælpe, men den lille Octa-core-processor i telefonen kommer til at kæmpe med alle sine kræfter i hele telefonens levetid.

Samsung A13 ligner et eksperiment: Hvor billigt kan det gøres? For lidt over 1000 kroner kan du blive en del af eksperimentet.

