Hypet spil hyldes af alle - Undtagen én

Nintendo-spillet The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom går lige nu sin sejrsgang i hele verden

Hvordan følger man op på et af verdens bedste spil?

Man laver da bare et, der er lige så godt.

Det lader i hvert fald til at være det, som spilgiganten Nintendo netop er i gang med.

I 2017 udgav de deres 28. spil i den populære Zelda-serie, som i den grad tog verden med storm.

De fleste betegner nemlig The Legend of Zelda: Breath of the Wild som et mesterværk, og det florer samtidig på mange lister over de bedste spil, der nogensinde er udgivet.

Enorme forventninger

Forventningerne til opfølgeren Tears of the Kingdom har derfor været enorme, og mange har nok været bange for, om den efterhånden gamle håndholdte Nintendo Switch stadig kan levere på højeste niveau.

Men anmelderne har talt og er enige: Spillet er fantastisk.

Eller det vil sige, alle er enige med undtagelse af en enkelt.

Annonce:

Nedenfor ses køen af håbefulde gamere, som venter på at få fat i spillet. Artiklen fortsætter under tweetet ...

'Svært at elske'

Tears of the Kingdom har lige nu en samlet score på anmelderplatformen Metacritic på 97 ud af 100 baseret på 87 anmeldelser.

Mens flere af de største spilmedier som IGN og Screenrant giver spillet topkarakterer og betegner det som ’et mesterværk’ og en ’monumental præstation’, er der ÉT medie, som tør gå mod strømmen.

Artiklen fortsætter efter billedet...

I Tears of the Kingdom spiller luftrummet en kæmpe hovedrolle. Foto: Nintendo.

Hos Gfinity mener anmelderen nemlig, at spillet er ’et eventyr, der er svært at elske’, og han kvitterer derfor 'kun' med jævne seks ud af ti stjerner.

Og anmeldelsen har da også delt vandene.

En bruger skriver for eksempel som kommentar til anmeldelsen, at 'hvis I bare har brug for opmærksomhed, så er det her ikke måden at gøre det på', mens en skriver, at 'det er mærkeligt, at så mange forsvarer et spil, de ikke har spillet endnu'.

Tears of the Kingdom udkommer fredag og kan fås til 399 kroner.

Med mere end 12 millioner betalende spillere var World of Warcraft det dominerende online-rollespil for en hel generation. Nu er der kun en tiendedel af spillerne tilbage. Læs her, hvad der gik galt.