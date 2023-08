Igen og igen: Kongen af YouTube slår sin egen vilde rekord

Tre gange i træk på under en måned har internet-fænomenet MrBeast sat rekord for at have udgivet den mest sete video på 24 timer på YouTube

Der er et YouTube før og efter MrBeast.

Den allestedsnærværende streamer har på ganske få år cementeret sig som den absolut største enkeltperson på videotjenesten, hvor han har mere end 176 millioner følgere og faktisk kun mangler at vippe indiske T-Series, der laver musik og film, af tronen, for at være den mest fulgte overhovedet.

MrBeast er især blevet populær på grund af sine vanvittige stunts, som da han hjalp 1000 mennesker med at se igen, eller da han udlovede knap syv millioner kroner til vinderen af en turnering i spillet Fortnite.

Og det lader da heller ikke til, at MrBeast, med det borgerlige navn Jimmy Donaldson, endnu har glemt, hvordan man går viralt.

For i august måned har han gjort det hele tre gange i træk og i samme ombæring slået rekorden for flest visninger på 24 timer for en ikke-musikvideo – tre gange i træk.

Det skriver MrBeast selv i et opslag på X, du kan se nedenfor.

Halvanden million på højkant

Hitmagerens seneste video, som satte rekord, da den blev set af mere end 59 millioner mennesker på et enkelt døgn, er en klassisk tvekamp med et tvist.

MrBeast samlede nemlig én person fra alle lande i verden, som så skulle dyste i flere forskellige lege, indtil der kun var én tilbage.

Personen vandt ud over håneretten også lidt over halvanden million danske kroner.

Du kan få et overblik over udfordringerne nedenfor.

Alt er dog ikke fryd og gammen for den amerikanske youtuber.

Han er nemlig lige nu i juridisk strid med sin egen burgerkæde, 'Mr Beast Burgers', som han ellers var med til at åbne i 2020.

Men burgeren har vist sig at være en vaskeægte fiasko, som ifølge Donaldson selv er med til ligefrem at skade youtuberens brand

Ifølge det nye søgsmål, der er indgivet ved en domstol i New York, er kædens burgere til tider 'uspiselige', og de er derfor med til at skade stjernens image.

Som modsvar valgte Virtual Dining Concepts og Celebrity Virtual Dining, som administrerer burgerkæden, at lægge sag an mod MrBeast i et sagsanlæg, der nærmer sig 700 millioner kroner, skriver Variety.

