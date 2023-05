Inden du downloader: Det gør de med din data

Det er måske ikke en god idé at dele alt for personlige detaljer med de fremadstormende chatrobot-apps

Den er allerede strøget direkte til tops på hitlisten.

Faktisk er ChatGPT-appen lige nu nummer to på listen over de mest populære app på Apples iTunes i USA, hvor den til at starte med er udgivet.

Chatrobotten fra OpenAI, der bygger på kunstig intelligens, og som har taget 2023 med storm, er da også smart, og den kan bruges til alt fra at finde den bedste opskrift på drømmekage til at skrive dine jobansøgninger.

Selvom den officielle app endnu ikke har ramt Danmark, så florerer der lige nu en masse gratis alternativer, som bygger på samme teknologi.

Men inden du giver dig i kast med chatbotterne på din telefon, så bør du måske være lidt ekstra opmærksom på, hvad du fortæller den.

I hvert fald hvis du har planer om at dele private eller intime detaljer, som du ikke vil have, at andre læser.

Deler med tredjeparter

I flere af de apps, man kan downloade, hvis man søger på ChatGPT i sit App-bibliotek som eksempelvis Genie, Genius og Ask AI, står der nemlig ting med småt, der er værd at bide mærke i.

Ask AI skriver for eksempel, at ’dine personlige data, som du har givet/vil give til vores virksomhed, eller som vores virksomhed kommer i besiddelse af, kan blive behandlet af vores virksomhed.’

Hos Genius skriver de, at de deler anonymiserede oplysninger med tredjeparter for bedre at kunne lave ’brugeranalyser’. Men også for at kunne lave ’brancheanalyser, demografiske profiler, forskning og andre tilsvarende formål.

Hvem er tredjeparten?

Hos Genius-appen fortæller chatrobotten, at den ikke deler chattens indhold med andre. Foto: Genius Samtidig medgiver den dog, at de godt kan give oplysninger til en tredjepart. Foto: Genius Genius-robotten har dog ikke adgang til at se, hvem tredjeparterne er. Foto: Genius.

Og hos giganten ChatGPT står det udpenslet, at de ’indsamler personlige oplysninger,’ da ’anonymiserede chats kan blive gennemgået af AI-trænere for at forbedre systemerne.’

Det betyder grundlæggende, at du aldrig kan være sikker på, hvem der læser med, når du bruger apps, der bygger på ChatGPT, ligesom du ikke har mulighed for at vælge det fra.

Det er en del af pakken.