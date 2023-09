'Indiana Jones & the Dial of Destiny' klar til streaming - se priser her

62 dage efter biografpremieren kan 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' for første gang opleves i HDR. Der er dog forskel på priser, video, lyd og andre ting mellem VOD-tjenesterne

Corona medførte simultanpremierer, streamingpremierer og forkortet biografvindue verden over. Med undtagelse af Avatar 2 har Disney holdt fast i sidstnævnte, så danskere ikke længere skal vente i op til 120 dage på at kunne se en film hjemme i stuen.

'Indiana Jones and the Dial of Destiny' med Harrison Ford i hovedrollen fik 62 dage eksklusivt i biografen. Den kan nu købes på VOD-tjenester i Danmark, altså tjenester, hvor man betaler per film.

Foto: Lucasfilm Ltd.

Forskel på priser, kvalitet mm.

Google Play Film og YouTube (samme filmbutik) vil have 179 kroner selvom 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' kun tilbydes i HD-kvalitet med 5.1 surround-lyd.

Blockbuster er andendyrest med samme video- og lydformat.

Apple TV appen er ligesom ved Flatpanels' tidligere opgørelser den billigste mulighed (149 kroner) på trods af, at Apple er alene om at tilbyde Dolby Vision HDR og Dolby Atmos-lyd.

Apple tilbyder også som eneste VOD-tjeneste ekstramateriale, der går bag om produktionen af filmen.

Ingen info om Disney+ og UHD Blu-ray

Det oplyses ikke, hvornår filmen frigives til leje eller hvornår den dukker op på abonnementstjenesten Disney+.

Der er endnu ikke sat dato for udgivelsen på UHD Blu-ray.

