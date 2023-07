Indonesisk porno-bommert: Navneskift skaber problemer

Det har fået store konsekvenser for de 24 millioner indonesiske Twitter-brugere, at det sociale medie har ændret sit navn til X. Indonesien har nemlig blokeret for al adgang

X.com.

Hvis man ikke vidste bedre, kunne man måske forledes til at tro, at det var en hjemmeside med underholdning til voksne.

Men ak nej, det er bare det nye hjemmeside-navn for det sociale medie Twitter, der har skiftet både navn og logo til 'X.'

Og mens navneskiftet ikke er gået helt stille hen på de sociale medier, hvor flere latterliggør det, så skaber det endnu større problemer i Indonesien.

Her har man nemlig været nødt til at blokere X.com for en periode, da domænet tidligere er blevet brugt til hjemmesider, der forbrød sig mod landets regler om ’negativt’ materiale – som eksempelvis porno, skriver Al Jazeera.

Nedenfor kan du se, hvordan det så ud, da Elon Musk præsenterede det nye Twitter-logo.

Rammer 24 millioner brugere

Den indonesiske ministergeneral for information og offentlig kommunikation, Usman Kansong, fortæller, at man har været i kontakt med Twitter-ejer Elon Musk for at få klarhed over, hvad X.com skal bruges til.

’Repræsentanter fra Twitter har fortalt, at de vil sende et brev med oplysninger om, hvordan X.com skal bruges af Twitter,’ forklarer Usman Kansong ifølge Al Jazeera til et lokalt medie.

Hjemmeside-forvirringen har betydet, at de mere end 24 millioner twitter-brugere i Indonesien ikke kunne tilgå platformen.

Det er dog langt fra første gang, at landets hårde love får betydning for nogle af verdens største tech-giganter.

Alt fra Netflix og Google til Facebook og Instagram har tidligere været en tur i den indonesiske mølle, hvor de har skulle redegøre for deres indhold til ministeriet inden en deadline.