Ingeniørforening: Regeringen har sovet i timen i Chromebook-sag

Regeringen har 'sovet i timen' og bør komme på banen i sagen om brug af Googles Chromebooks i danske folkeskoler.

Det opfordrer Ingeniørforeningen, IDA, til i en pressemeddelelse.

- Det kan ikke være rigtigt, at hver eneste kommune skal lave den samme undersøgelse med deres begrænsede ressourcer og finde ud af, hvordan søren vi så kommer videre, siger Kåre Løvgren, der er it-teknisk ekspert i Ingeniørforeningen.

Foreningen vil have staten til at 'tage ansvar' og fortælle, hvad det er for nogle regler, kommunerne skal leve op til.

Googles bærbare Chromebook er kommet i fokus over sommeren.

Det skete, da Datatilsynet i juli udstedte et forbud mod at behandle personoplysninger ved brug af Chromebooks og programpakken Google Workspace i Helsingør Kommune.

Kommunen har nu sendt ny dokumentation til tilsynet. Indtil et svar er kommet, vil eleverne i foreløbig en uge dog ikke bruge Chromebooks i undervisningen.

Tirsdag skriver DR, at Datatilsynet aktuelt behandler sager i 20 kommuner om brud på 'persondatasikkerheden i forbindelse med brugen af Googles skoleprodukter'.

Også Kommunernes Landsforeningen (KL) vil Ingeniørforeningen gerne have på banen. KL har selv forsøgt at få regeringen i tale med et brev til fire ministre 18. juli.

Her ønsker KL klare retningslinjer for, hvordan skolelevers data skal opbevares.

Ritzau forsøger at få kontakt til Justitsministeriet, som Datatilsynet hører under.

Kåre Løvgren og Ingeniørforeningen efterlyser også en strategi på længere sigt for, 'hvordan de offentlige myndigheder i højere grad kan frigøre sig fra amerikanske techvirksomheders fangarme'.

- På landsbasis skal man have en politik om, hvorvidt vi vil tage imod det djævelske tilbud med, at på baggrund af en overvågningsøkonomi får vi lidt billigere hardware her og der, siger Kåre Løvgren.

I en skriftlig kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) lyder det, at Datatilsynet har ansvaret for at føre tilsyn og vejlede om databeskyttelsesregler.

- Jeg har fuld forståelse for, at der er udfordringer for kommunerne, og derfor er det naturligvis vigtigt, at Datatilsynet vejleder kommunerne grundigt om problemstillingerne, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.