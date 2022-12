Internetfænomen med kryptisk besked: 'De har sendt deres agenter'

Internetpersonligheden og hans bror Tristan er mistænkt for menneskesmugling, voldtægt og for at have startet en gruppe for organiseret kriminalitet

Kvinder hører til i køkkenet. De kan ikke køre bil, og de er mandens ejendom.

Det er en håndfuld af de udtalelser, som den omdiskuterede internetpersonlighed Andrew Tate har sagt gennem tiden på de sociale medier.

Selvom han for vane at komme med vilde udtalelser, vise sin ekstravagante livsstil med store biler og huse frem, kører det ikke rigtig for ham for lige nu.

Han er nemlig i løbet af fredagen blevet tilbageholdt i Rumænien efter anklager om menneskesmugling, voldtægt og for at have startet en gruppe for organiseret kriminalitet.

Andrew Tate har tidligere udtalt, at kvinder, der ikke er jomfruer, skal kategoriseres som 'brugte varer'. Foto: Privatfoto/Instagram

Men nu har den 35-årige britisk-amerikaner, der er fire gange verdensmester i kickboksning og tidligere TV-stjerne i Storbritannien, givet 'lyd' fra sig i et opslag på Twitter.

’The Matrix sent their agents’, skriver han i det kryptiske opslag med reference til actionfilmen 'The Matrix' fra 1999.

Opslaget, som du kan se nedenfor, bliver kommenteret, liket og delt vildt lige nu.

Greta Thunberg blander sig

Andrew Tate, der kalder sig selv Top G, er dog ikke den eneste, som kommenterer sagen med et opslag på Twitter.

Siden tirsdag har han nemlig været i ’online beef’ med den svenske klima-aktivist Greta Thunberg, der blandt andet indirekte har skrevet, at han har ’small dick energy.’

I forbindelse med hans tilbageholdelse fredag har Greta Thunberg skrevet et nyt et Twitter-opslag, som nok kun kan tolkes som værende en stikpille mod den tidligere kickbokser.

Hun skriver, ’dette er, hvad der sker, når du ikke genbruger dine pizzaæsker,’ hvilket er er reference til de pizzaæsker, som mange på de sociale medier mener, har været med til at afsløre, at Andrew Tate befandt sig i Rumænien kort før anholdelsen.

Tæsk, porno og millioner

Du kan se Greta Thunbergs opslag nedenfor.