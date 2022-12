Internettet savler over aberøv

Når enden er god, er alting godt.

Sådan er mange artikler nok begyndt, og det gælder især, når den ende sidder på en af verdens mest kendte aber.

For i forbindelse med den seneste trailer til den kommende Super Mario-tegnefilm, har især én figur gjort sig positivt bemærket: Nemlig Donkey Kong og hans velskabte røv.

Det skriver flere medier, heriblandt Kotaku.

De mange roser til røven kommer i kølvandet på de reaktioner, som Super Marios røv fik, da den første trailer til filmen udkom i oktober.

Her var fans nemlig hurtige til at bemærke, at Super Marios bagdel var blevet gjort mindre, end de ellers var vant til fra de mange populære spil fra Nintendo.

Ja, den var nærmest flad.

Og det fik flere til tasterne på de sociale medier, der ønskede mere fylde på blikkenslageren.

Nedenfor ses eksempelvis en twitterbruger, der lavede en falsk underskriftindsamling til den amerikanske præsident i håber om at få røven gjort større.

Den nyeste filmtrailer er spækket med spilreferencer fra alt fra ’Mario Kart’ til ’Yoshi's Island’, men ham, der for alvor stjæler scenen, er altså Donkey Kong.

Den kendte spilfigur slog igennem for mere end 40 år siden i arkadehallerne, og har siden været både hoved- og biperson i en lang række spil.

I traileren ser man, hvordan han i en kort sekvens tæsker Super Mario, og det er altså her, at folk for alvor har fået øje på herlighederne, som beskrives i opslaget nedenfor.

En bruger skriver blandt andet, ’De må have haft et begrænset røvbudget og gemt alle pengene til Donkey Kong’, mens en anden påpeger, at ’han kommer til at være god i en af twerkscenerne’.

Det er dog langtfra første gang, at Super Mario-filmen bliver diskuteret på de sociale medier.

Tidligere på året var flere utilfredse med, at superstjernen Chris Pratt lægger stemme til den ikoniske spilkarakter, da han ikke er italianer.