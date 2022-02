Internettets mest skræmmende video?

I januar 2022 lagde en 16-årig amerikaner en bizar video på YouTube med titlen ’baglokalerne – fundne optagelser’.

Videoen bliver præsenteret som optagelser lavet af en teenager i 1991.

I optagelsen følger man teenageren, der er ved at optage en amatørfilm med sit kamera, da han pludselig snubler, forsvinder kortvarigt og vågner op i ’baglokalerne'.

Rør dig ikke

Baglokalerne er endeløse tomme lokaler, gange og korridorer oplyst af gustengule lysstofrør, som summer højlydt og monotont.

Udstyret med sit kamera forvilder teenageren sig rundt og kalder nytteløst på hjælp, indtil han møder en besked på væggen:

'Rør dig ikke … Vær stille'.

Foto: Screendump/Youtube.com/c/KANEpixels

- Virksomheder med et langt større budget kan ikke engang lave noget så skræmmende. Dette er virkelig ikke for sarte sjæle, lyder en kommentar under videoen på YouTube.

- Dette er en af de mest inspirerende ting. Det faktum, at en bogstavelig talt 16-årig kan gøre noget en million gange mere skræmmende end de fleste moderne gyserfilm med budgetter på millioner af dollars, lyder det fra en anden.

Høster anerkendelse

Kortfilmen er i skrivende stund set knap 18 millioner gange på YouTube, og den høster stor anerkendelse hos flere nichemedier, som kalder filmen ’den mest skræmmende film på internettet’ og en video, der får ’internettet til at flippe ud’.

Flere kendte YouTubere har også taget filmen til sig. Heriblandt Seán McLoughlin, der under sit alias Jacksepticeye har knap 30 millioner abbonenter.

- Den var virkelig, virkelig god. Det er en af mine favoritter, siger han i en serie, hvor han ser gys og horror på YouTube.

Filmen kan ses herunder - den er ikke for sarte sjæle.