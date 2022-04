Iphone-glade kunder sætter skub i Apples omsætning

Det går strygende for teknologikæmpen Apple, der i andet kvartal slår analytikernes forventninger og ender med en vækst i omsætningen på næsten ni procent til 97,3 milliarder dollar.

Det svarer til cirka 666 milliarder danske kroner.

Det viser regnskabet for Apples andet kvartal, som kommer nu, da selskabet har forskudt regnskabsår.

Analytikere havde inden offentliggørelsen af regnskabet torsdag aften forventet, at omsætningen for kvartalet ville være omkring 93,89 milliarder doller, hvilket er godt 642 milliarder kroner.

Især i USA er det buldret afsted med en stigning i salget på 19 procent. Også i Europa og Asien har kunder hevet flere Apple-produkter ned fra hylderne, men her har stigningen i salget været encifret.

Apple, der ifølge Marketwire er verdens mest værdifulde børsnoterede selskab, er dominerende på mobilmarkedet.

Og ser man på de enkelte produktgrupper, er salget af iPhones ifølge Marketwire steget med næsten seks procent til 50,57 milliarder dollar.

Gruppen af 'wearables', der blandt andet tæller ure, høretelefoner og højttalere, oplever også salgsfremgang. Her er den hele 12 procent.

Salget af iPads er til gengæld dykket cirka to procent. Det er stadig en mindre tilbagegang, end analytikerne havde ventet.

Techgiganten går efter at bevare en høj efterspørgsel på telefoner og hardware samt at øge salget inden for områder såsom streamingabonnementer.

På grund af coronanedlukninger i Kina og Taiwan, hvor mange dele til telefonerne laves, kan det dog vise sig svært for Apple at holde kadencen i det indeværende kvartal.

Apple oplyser, at selskabet nu har 825 millioner abonnenter på tværs af mindst syv tilbud, herunder streamingtjenesten Apple TV+, hvor man kan se film og serier. Det er en stigning på 40 millioner sammenlignet med tallet i regnskabet for første kvartal.

Abonnenterne kommer fra konkurrenter såsom Netflix, hvis aktie for nylig styrtdykkede, efter at selskabet meldte om kundetab for første gang i ti år.