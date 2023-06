It-udgifterne er eksploderet i sundhedsvæsnet

Landets fem regioner betaler et tocifret millionbeløb mere for deres it-licenser i dag end for bare fem år siden

Det er ikke ligefrem problemer, der mangler i sundhedsvæsnet.

Der er er mangel på arbejdskraft, befolkningen bliver ældre, og så er der stadig udfordringer med, at patienter falder imellem regioner og kommuner i behandlingen.

Men et helt andet problem er de massive udgifter, som regionerne har til it-licenser.

Faktisk viser en rundspørge, som techmediet Version2 står bag, at alle fem regioner betaler et tocifret millionbeløb mere for deres it-licenser i dag end for bare fem år siden.

Det er hovedsageligt prisstigninger hos leverandørerne, der er årsag til de store udgifter. Systemerne er nødvendige, at regionerne kan bruge alt fra Windows-computere til mere specialiseret it-systemer.

Annonce:

Kan ikke bare udskiftes

Udgifterne til it-licenser er steget helt op til 200 procent for de fem danske regioner, hvor det ifølge Version2 er gået hårdest ud over Region Hovedstaden - hvilket også er grunden til, at regionen i sidste måned fyrede 150 it-medarbejdere.

Situationen er dog ikke meget anderledes i Region Sjælland.

I 2017 betalte Region Sjælland i omegnen af 32 millioner kroner for it-licenser, men i dag er billedet et andet. Nu er beløbet nemlig steget til 85 millioner kroner.

Også midtjyderne har været nødt til at kaste flere penge efter deres it-løsninger. Siden 2017 er regionens software-licenser fra 73,5 millioner kroner til 152,3 millioner kroner i 2022.

Ifølge Lars Gaardhøj (S), der er 2. næstformand i Danske Regioner og formand for Danske Regioners politiske arbejdsgruppe om digitalisering og datadeling, så er udviklingen ’bekymrende’, fortæller han i en mail til Version2.

'Der er ingen tvivl om, at prisstigningerne presser regionerne. Særligt fordi der er tale om systemer, der er grundlæggende arbejdsredskaber for vores medarbejdere - både i klinikken og i administrationen', skriver han og fortsætter:

'Samtidig er der tale om systemleverandører, som sidder tungt på markedet. Regionerne kan ikke bare skifte fra ét system til et andet over natten.'