Kæmpe tilbudsbommert: Gav gigantisk besparelse ved en fejl

Man må jo forvente et godt tilbud under Black Friday.

Det gjorde Michael Billesø i hvert fald, da han handlede nyt sikkerhedsudstyr fra butikken SikkertHjem.

Deres knaldtilbud med 80 procent på udvalgte varer var nemlig lidt for godt til at sige nej til, og han endte derfor med at handle for 1.118 kroner.

Efterfølgende fik han både ordrebekræftelse og en besked fra GLS om sin forsendelse.

Fuldstændig fejlsat

Han kunne derfor bare læne sig og vente på herlighederne. Troede han.

For tilbuddet var fuldstændig fejlsat, og varerne skulle i stedet kun have haft en rabat på 20 procent.

Herefter fulgte lidt tovtrækkeri om prisen, da SikkertHjem i første omgang kun tilbød ham samlet 30 procent i rabat.

Nu har de dog besluttet, at alle berørte kunder får varerne til de 80 procent, som de oprindeligt havde bestilt dem til.

Samtidig fortæller Dennis Larsen, der har ansvaret for brand og data Management i butikken, at de er kede af forvirringen, der skyldtes en menneskelig fejl.

'Vi er rigtig kede af og ærgerlige over, at der i godt otte timer hen over natten til 25. november blev vist helt utænkelige lave priser i vores webshop i stedet for de annoncerede og markedsførte 20 procent rabatterede priser', skriver han i et svar til Ekstra Bladet.

Hænger på prisen

SikkertHjem er ikke den eneste virksomhed, som har haft udfordringer med sit system i forbindelse med Black Friday.

I fredags kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan Sportsmaster ved en fejl havde prissat alt på deres hjemmeside med 70 procents rabat og efterfølgende annullerede flere handler – til stor frustration for kunderne.

Men selvom der måske er tale om et uheld i tilbudssystemet, bør aftalen stadig være gældende i sådanne tilfælde.

Det fortæller Martin Bruun-Houmølle, der er jurist i Forbrugerrådet Tænk.

- Hvis forbrugerne vælger at sige ’ja’ til et tilbud, så er det som udgangspunkt bindende, og butikkerne hænger på prisen.

-Det er jo ikke ualmindeligt, at vi ser butikker med store restlagre, som de skal af med, og derfor har tilbud på op til 75-80 procent, siger han.

Martin Bruun-Houmølle mener derfor heller ikke, at tilbuddet hos eksempelvis SikkertHjem har været ’for godt til at være sandt’, eller at Michael Billesøe skulle have handlet i ond tro.

- Vi ser eksempler på virksomheder, som måske har glemt to ekstra nuller på en vare til 20.000 kroner, som man så har kunnet få exceptionelt billigt.

- I en sådan situation vil der jo være tale om en åbenlys fejl, men man kan ikke forvente, at kunderne som i dette tilfælde kan regne ud, at virksomheden ikke vil tjene penge på salget, forklarer han.