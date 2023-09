Kærligheds-svindler på fri fod: Pas på 'Lasse'

Er du også blevet kærligheds-svindlet? Så kan du kontakte Ekstra Bladets journalist her.

Lasse var 46 år, sød, følsom og loyal.

Det var i hvert fald, hvad Carina Lundorf troede, da hun matchede med ham på dating-platformen Single.dk i juli.

De to begyndte hurtigt at skrive sammen på forskellige platforme, og han var både spændende og empatisk.

- Han fortalte blandt andet, at han havde en italiensk far og derfor også havde et italiensk navn, men at han kaldte sig for Lasse på Single.dk, fordi hans mor var dansk, fortæller hun.

Alle samtaler foregik dog på engelsk, og han var bosat i Canada, da han arbejdede som steward for det canadiske flyselskab Condor Airlines.

- Han var god at snakke med, og vi blev glade for hinanden, siger hun.

Men samtalen tog en drejning, da Lasse en dag berettede om et trafikuheld, han netop havde været involveret i.

For han fortalte, at han skyldte penge. Og Carina Lundorf skulle hjælpe ham.

'Lasse' skulle både være empatisk og intelligent. Foto: Privatfoto

'Han er død'

Herefter begyndte et bombardement af e-mails og beskeder.

- Han pressede på for, at jeg tog et lån, så jeg kunne hjælpe ham med at betale de mange tusinde dollars, han skyldte, fortæller Carina Lundorf.

I dag er hun dog glad for, at hun aldrig sendte penge til ham.

For hun syntes, det hele virkede meget mærkeligt, og kontaktede Lasses advokat. Efterfølgende begyndte han også at skrive til hende jævnligt. De beskeder valgte hun dog at ignorere.

Til sidst valgte hun helt at kappe forbindelsen til Lasse og blokerede ham derfor på alle platforme - selvom hun rent faktisk var blevet glad for ham.

- Alt kørte rundt i hovedet på mig, så det var den bedste løsning.

Efter Ekstra Bladet har kontaktet 'Lasse,' har han truet Carina Lundorf med at udgive en række intime billeder, som hun har sendt til ham. Foto: Emil Agerskov

Endnu en løgn

Han fik dog alligevel sendt en mail til hende, hvor han udtrykte sin skuffelse. Hun gav det lidt tid, før hun alligevel valgte at svare ham. Hun var nemlig nysgerrig for at se, om hun fik et svar retur.

Det sidste, hun hørte i den ombæring, var fra advokaten. Han fortalte, at Lasse var død.

Men også det skulle vise sig at være en løgn. Carina Lundorf havde nemlig ikke blokeret den Facebook-profil, som Lasse brugte under sit italienske alias, og pludselig kunne hun se en anden dansk kvinde skrive til ham, at 'hun savnede ham'.

Opslaget blev dog hurtigt pillet væk.

Sådan så beskeden ud på 'Lasses' Facebook-profil. Foto: Privat/Facebook

Truer med at dele billeder

Ekstra Bladet har forsøgt at række ud til Lasse, som dog ikke er vendt tilbage på avisens henvendelser.

Til gengæld har han - efter at Ekstra Bladet har henvendt sig - kontaktet Carina Lundorf igen og skruet op for retorikken.

I første omgang skrev han, at han var blevet hacket, og at nogle havde misbrugt hans identitet.

‘Jeg er blevet svindlet, og det var en frygtelig og skamfuld oplevelse. Nu forstår jeg, hvordan det føles, når uskyldige mennesker bliver snydt,' fremgår det blandt andet af en mail, han har sendt.

Han næste mail var dog alt andet end venlig.

Her truer han nemlig nu med at tage drastiske midler i brug, hvis Carina Lundorf fortæller sin historie. I så fald vil han dele private billeder, som Carina Lundorf sendte til ham, inden hun opdagede, at han var en svindler.

’Husk på, at jeg har flere billeder af dig, som folk i Danmark og Skandinavien kan få lov at se helt gratis,’ lyder den ildevarslende advarsel.

Vil hjælpe andre

Derfor har Carina Lundorf valgt at anmelde Lasse til politiet. Trods truslen om at få delt billeder af sig selv ønsker hun stadig at stå frem og advare mod svindleren:

- Jeg føler mig dum over situationen, og jeg synes, det er flovt. Men jeg føler mig også heldig, at det ikke kom så vidt, at jeg gav penge væk, siger Carina Lundorf.

Samtidig håber hun, at hendes historie kan hjælpe andre.

- For mig handler det både om at advare andre om 'Lasse', men også om at huske folk på at være opmærksomme, når de bruger de her datingsider. For der florerer virkelig mange svindlere derude, og derfor er man virkelig nødt til at være forsigtig med, hvad man deler, siger Carina Lundorf.