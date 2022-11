Kaos hos Twitter: Ansatte nægter ultimatum

Onsdag stillede Elon Musk sine medarbejdere på Twitter et ultimatum: Sig ja, eller find et andet arbejde. Nu tyder det på, at flere har valgt den sidste mulighed

Elon Musk stillede onsdag morgen sine ansatte det ultimatum, at de skulle sige ja til arbejde lange vagter med høj intensitet, eller også vil de blive fyret.

Og det er på trods af, at den 51-årige Tesla-grundlægger allerede har fyret cirka halvdelen af de ansatte hos det sociale medie.

'For at opbygge en succesfuld Twitter 2.0 og for at få succes i en stadig mere konkurrencepræget verden, skal vi være ekstremt hardcore. Det betyder, at du arbejder lange vagter med høj intensitet. Kun ekstraordinære præstationer vil give topkarakterer,' stod der i et brev fra Elon Musk til de ansatte ifølge Dagbladet.

Helt konkret skulle de ansatte inden torsdag eftermiddag godkende kravene, og ellers ville de blive fyret.

Medie: 1200 har sagt op

Fredag aften skriver New York Times, at tre kilder tæt på techgiganten fortæller, at i hvert fald 1200 fuldtidsansatte torsdag valgte at sige op.

Twitter har ikke selv bekræftet, hvor mange der ikke har accepteret Musks ultimatum.

Ifølge The Wall Street Journal vil Twitter nu have lukket sine kontorer indtil mandag, og avisen skriver også, at flere ansatte har luftet sin utilfreds på Twitter.

Laver sjov med situationen

Elon Musk er også selv flittigt ude på det sociale medie og kommentere situationen i sit firma - ofte hvor han selv laver sjov med det.

'Og...Vi har lige ramt et nyt højdepunkt for brug af Twitter lol,' skrev Elon Musk tidligt fredag morgen dansk tid i et tweet.

'Lad det synke ind,' skriver han selv som svar til det første tweet.

