Khashoggi-enke i vildt angreb: 'I spionerede på os'

Selvom det snart er fem år siden, at den saudiske journalist- og regimekritiker Jamal Khashoggi, blev myrdet og parteret på det saudiske konsulat i Istanbul, er sagen langt fra glemt.

Specielt ikke hos Jamal Khashoggis enke Hanan Elatr, som nu lægger sag an mod det israelsk cyber-efterretningsfirma NSO Group.

Hun mener nemlig, at de via gennemgribende overvågning var medvirkende til, at hendes mand blev slået ihjel.

Det skulle især være sket ved hjælp af den kendte Pegasus-software, der kan installeres skjult på mobiltelefoner.

’Hanan blev krænket i en grad, som kun de færreste har prøvet, for NSO Group har blottet enhver intim detalje fra hendes liv,’ skriver hendes advokat i det sagsanlæg, som netop er blevet indgivet i den amerikanske delstat Virginia, ifølge Gizmodo.

Nedenfor ses Hanan Elatrs i et opslag på Twitter.

Tilbageholdt og forhørt

Ifølge Hanan Elatr har NSO Group installeret den ondsindede spyware på både hendes egen og hendes mands telefon, hvilket har haft den betydning, at hendes liv nu er ’uigenkaldeligt ændret.’

Overvågningen skulle være startet cirka et år før mordet på Jamal Khashoggi, og sat i værk mens hun var på arbejde som stewardesse under en rejse til Dubai.

Hanan Elatr hævder, at hun på turen blev tilbageholdt og forhørt i næsten to uger, og at saudiske myndigheder undervejs havde installeret overvågningssoftwaren på hendes telefon efter flere mislykkede forsøg.

Ved et tilfælde fik hun eksempelvis en sms, hvori der stod, at en buket blomster ventede på hende.

Da hun klikkede på linket, kom hun ind på en hjemmeside med et deaktiveret Pegasus-link.

Den forhenværende NSO Group-direktør, Shalev Hulio, har tidligere afvist, at sikkerhedsvirksomheden skulle have været involveret i Jamal Khashoggis død. Foto: Amir Cohen, Ritzau Scanpix

'Kronjuvelen'

Hanan Elatr har blandt andet allieret sig med forskere på det kendte Citizen Lab, et laboratorium der blandt andet undersøger digital information.

De mener, at ’Pegasus er kronjuvelen hos efterretningstjenester i hele verden, fordi softwaren kan inficere enheder med nul kliks.’

I sagsanlægget står der derfor også, at NSO Group ud over at have været i stand til at se Hanan Elatrs sms’er, telefonopkald og anden kommunikation, så tillod Pegasus også, at agenter nemt kunne bruge hendes kamera og mikrofon til at følge med.

Den forhenværende NSO Group-direktør, Shalev Hulio, har tidligere afvist, at sikkerhedsvirksomheden skulle have været involveret i Jamal Khashoggis død.

