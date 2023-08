Kina klar med konkurrent til ChatGPT

Kinesiske Baido har torsdag udrullet en rival til ChatGPT kaldet Ernie Bot.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det sker, efter at den kinesiske regering har lempet lovgivningen for udviklingen af kunstig intelligens for at sikre Kina en plads i kapløbet med amerikanske virksomheder som Microsoft og OpenAI.

ChatGPT tog tidligere i år verden med storm, men er ikke lovlig i Kina. Ernie Bot er den første kinesiske app, der minder om, som er fuldt tilgængelig i landet. Den kan ikke tilgås udenfor Kina.

Ernie Bot blev første gang tilgængelig i marts, men med begrænsninger.

Med den fulde udrulning vil Baido få 'enorm' feedback fra brugere til videreudvikling af appen, lyder det fra Robin Lee, der er virksomhedens administrerende direktør ifølge en udtalelse.

Den amerikanske virksomhed OpenAIs succes med ChatGPT satte for alvor gang i den internationale konkurrence om at skabe en konkurrent, men også udbredt debat om potentiel misbrug og misinformation.

Eksempelvis må kinesiske apps, der bygger på kunstig intelligens, 'holde sig til kerneværdierne for socialisme' og ikke true den nationale sikkerhed, herunder promovere terrorisme, vold eller 'etnisk had'. Det fremgår ifølge AFP af retningslinjer, der blev udgivet denne måned.

Chatbotten ChatGPT har de seneste mange måneder været et stort teknologisk samtaleemne.

En chatbot er en avanceret type kunstig intelligens, der kan svare på alverdens spørgsmål ved hjælp af enorme mængder data.

ChatGPT blev lanceret i november.

Siden da har den imponeret med sin evne til at svare på spørgsmål og udføre komplekse opgaver eller eksempelvis skrive sange og digte.