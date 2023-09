Kina slår tilbage: Forbyder iPhones

De nye restriktioner for brugen af udenlandsk telefoner og enheder gælder for alle statsligt ansatte i Kina

Øje for øje og tand for tand.

Den digitale kamp mellem Kina og USA ser ud til at fortsætte.

Det kinesiske styre har nemlig netop beordret statslige ansatte til ikke at bruge Apples iPhones og andre udenlandske enheder på arbejdet.

Faktisk må de slet ikke være på kontoret.

Det skriver The Wall Street Journal.

'En sikkerhedsrisiko'

Udmeldingen kommer i kølvandet på et år, hvor især det kinesiske sociale medie TikTok har været under heftig beskydning fra Vesten.

Center for Cybersikkerhed (CFCS) frarådede I starten af året ansatte i den danske stat at have Tiktok-appen installeret på deres mobiltelefoner og computere, da den udgør en sikkerhedsrisiko.

Samme tendens har man set i et hav af vestlige regeringer, heriblandt USA's, Canadas og flere europæiske landes, som har gjort appen forbudt på regeringstelefoner.

Specielt i USA har debatten om TikTok, der ejes af det kinesiske selskab Bytedance, raset, og det Hvide Hus har derfor også åbent støttet et lovforslag om et nationalt forbud.

Tiktok har gentagne gange nægtet at have delt data med den kinesiske regering og har sagt, at man ikke vil gøre det, selv hvis man bliver bedt om det.