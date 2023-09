Kinesiske Hisense vil være top-4 TV-mærke i Danmark

En af verdens største tv-producenter gør nu de nordiske lande til en prioritet. Prisstrategien lover, at Hisense skal være 'til at betale'

Det kinesiske selskab, der tog første skridt i hjemlandet i slutningen af 60'erne, er i dag aktiv i over 160 lande og er en af de absolut største TV-producenter globalt. Norden har ikke hidtil været prioriteret, men det bliver den nu.

I et interview med Flatpanels fortæller den nordiske ledelse, at Hisense, som også omfatter Gorenje-koncernen, i dag har omtrent 100 folk i Skandinavien og at man er i fuld gang med at opbygge bl.a. TV-forretningen.

Det officielle mål for Norden hedder top-4 indenfor TV-skærme, men selskabet tror ikke, at top-3 er urealistisk. Det indebærer, at Hisense skal ud og kæmpe med veletablerede mærker som LG, Philips, Samsung, Sony og givetvis også den anden fremadstormende kineser, TCL.

- Hisense vil nå top 3-4 stykker på den forholdsvis korte bane. Vi sigter efter en 10% markedsandel i Norden. Det er bestemt realistisk, og måske endda en smule konservativt, sigder Søren Tvergaard, der er nordisk adm. direktør i Gorenje Group Nordic, som Hisense ejer, til Flatpanels.

Hisense har i dag en markedsandel på typisk 7-12% i andre europæiske lande, hvor de blevet et etableret TV-mærke, bl.a. Storbritannien og Tyskland. Loewe og Toshiba hører i dag under Hisense.

'Affordable premium'

Men, hvordan skal det lykkes for et kinesisk TV-mærke, der i nordiske øjne er forholdsvis upåagtet?

Hisense kom første gang til Danmark i sommeren 2021 i samarbejde med Power og Expert. Nøglen til den videre succes skal findes i prisstrategien, stærke distributionspartnere og opbygning af et brand i Norden, lyder det. Hisense er endnu ikke klar til at tale om distributionsdelen, men de andre ting er på plads.

- Vores prisstrategi er affordable premium: Med den store modellinje, vi har, så mener vi, at vi er mere end relevante for de nordiske forbrugere, sagde Søren Tvergaard.

Hisense vil for alvor forsøge at sætte sig i scene i Norden næste sommer, hvor de er hovedsponsor for fodbold-EM (Euro 2024) i vores naboland Tyskland.

I takt med, at Hisense bliver et mere velkendt mærke herhjemme, vil selskabet øge satsningen på high-end modeller i tillæg til de mere prisvenlige. Det sker som sådan allerede så småt i år med 2023-programmet.

- Jeg mener, at vi har en utrolig stærk produktportefølje, som kommer ud i 2023, sagde Dennis Rafn, Nordic Product Manager for Hisense TV.

- Nu træder Hisense i karakter.

2023-programmet er en satsning på 4K LCD TV inkl. mange med miniLED-bagbelysning og store formater. De markedsføres som 'ULED'. Hisense har en enkelt ny OLED-model, men foreløbigt står den ikke til at komme til salg i fysiske butikker herhjemme.

Satsning på egen TV-platform

Da Hisense så småt trådte ind i Danmark i 2021 var det med egen TV-platform, der hedder Vidaa. I Nordamerika er Hisense begyndt at bruge Google TV, men i Europa fortsætter man med Vidaa, bekræftede den nordiske ledelse til Flatpanels.

Vidaa tilbyder apps til de velkendte internationale streamingtjenester, men der mangler flere af de danske, bl.a. TV 2 Play. DRTV og Viaplay er kommet med.

Vidaa er et punkt, hvor Hisense stadig har noget vej igen i Norden. Foreløbigt kan Hisense kun oplyse, at man er i dialog med danske streamingaktører, men pointerer dog, at såfremt apps findes på f.eks. LGs webOS, så er de relativt nemme at portere til Vidaa.

Om Hisense kan leve op til ambitionerne i Norden, vil de kommende år vise, men folkene bag er overbeviste om, at projektet vil bære frugt.

- Hisense er kommet for at blive, slår Dennis Rafn fast.

