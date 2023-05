Klam sag: Canadier dømt for falskt børneporno

Den 61-årige Steven Larouche fra Quebec er dømt for at bruge deepfake-teknologi til at lave pornografisk indhold med børn

Teknologi kan i sandhed være skræmmende.

En canadisk mand fra Quebec er netop blevet idømt otte års fængsel for blandt andet at bruge kunstig intelligens til at skabe børneporno.

Den 61-årige Steven Larouche erkendte sig skyldig i at have lavet syv videoer ved hjælp af deepfake-teknologi, hvor han har taget et barns ansigt og manipuleret det på en andens krop.

I samme ombæring er han også blevet dømt for at være i besiddelse af hundredtusindvis af computerfiler med pornografisk indhold med børn.

Det skriver det canadiske CBC.

Kan ramme alle børn

I dommer Benoit Gagnons afgørelse fortalte han, at det var den første sag i landets historie, hvor deepfakes er blevet brugt i forbindelse med seksuel udnyttelse af børn.

Han er også bekymret for konsekvenserne af at bruge teknologien til at finde billeder på de sociale medier og sætte dem på andre børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb i videoer.

’Brugen af deepfake i kriminelles hænder er chokerende. Teknologien gør det muligt at begå forbrydelser, der kan ramme alle børn,' siger han og uddyber:

’Er bare en enkelt video af et barn tilgængelig på de sociale medier, så er de potentielle ofre’.

Steven Larouches advokater argumenterede ellers for en mildere straf, da ingen børn var blevet udsat for et overgreb i udarbejdelsen af videoerne,

Dommer Benoit Gagnon mente dog, at de børn, hvis kroppe medvirkede i videoerne, var blevet krænket på ny.