Købte champagne for flere millioner kroner: Nu er de væk

Festen er slut.

I hvert fald for de kryptokonger, der ellers har været et kendetegn for nattelivet i Miami det sidste år.

For siden kryptobørsen FTX kollapserede i starten af november, hvilket i øvrigt kostede grundlæggeren Sam Bankman-Fried 94 procent af sin milliardformue og et retsligt efterspil, har det mere eller mindre kun gået en vej med kryptovaluta – og det er nedad.

Lige efter kollapset faldt værdien af bitcoin med 22 procent, og det ser ikke ud til, det ændrer sig synderligt i den nærmeste fremtid.

Og selvom det nok lige nu er værst for Sam Bankman-Fried og de omkring én million kunder, som har tabt en masse penge på hans projekt, så er det ikke kun dem, som har investeret i krypto, der bliver ramt.

Ifølge Financial Times ryster de nemlig i den grad i bukserne på de dyreste natklubber og hoteller i Miami, som på det senest er blevet næsten afhængige af kryptokongerne.

Annonce:

Svindlernes nye trick: Sådan sikrer du dig

Artiklen fortsætter under billedet...

Amazon har igangsat arbejdet med en tv-serie om kollapset af kryptobørsen FTX, hvor Sam Bankman-Fried nok kommer til at være hovedperson. Arkivfoto: FTX/Handout via Reuters/Ritzau Scanpix

Absurd meget champagne

For mens kryptovaluta blev mere og mere mainstream, betød skattemæssige fordele, at Florida og især Miami blev epicentret for betaling med den virtuelle valuta i nattelivet.

De unge kryptorigmænd kom derfor til Miami fra den ene dag til den anden og førte sig frem, mens de brugte uhørt mange penge.

Det siger Andrea Vimercati, der er direktør for mad og drikke hos Moxy Hotel Group.

Han beskriver dem som ’unge og nørdede mænd, der ikke lignede nogen, som havde mange penge’.

’Dem på dansegulvet opførte sig, som om der ikke var en dag i morgen. De ville vise, at de var uden grænser og bestilte mellem 12 og 24 flasker af den dyreste champagne bare for at hælde dem ud over folk’, siger han og uddyber:

’De bookede borde for mere end 350.000 kroner og jeg tænkte bare ’hvem er de her mennesker?’.

Annonce:

Også Gino LoPinto, der er daglig leder på den eksklusive klub E11even, fortæller til Financial Times, at de har haft besøg af flere nyrige unge med krytovaluta på den virtuelle lomme.

E11even er nemlig en af de klubber, som accepterer kryptovaluta som betalingsmiddel.

Sidste år havde de en indtjening på intet mere end 43 millioner kroner fra kryptovaluta.

I den forbindelse husker Gino LoPinto tilbage på en vild aften, hvor rapperen 50 Cent optrådte på klubben.

Det fik en ung mand til at gå amok, og han bruge derfor mere end syv millioner kroner på et badekar fyldt med champagne.

I løbet af de sidste tre måneder har de dog blot fået kryptobetalinger på omkring 70.000 kroner, fortæller Gino LoPinto.

’Det er jo et monsterstort fald’, siger han.

Fantasifulde svindlere: Så nemt trykker de en tusindlap