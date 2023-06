Kommunesnyd: Hundredvis af danskere ramt

Man skal have, hvad man har ret til.

Det har dog ikke været tilfældet for mellem 500-1000 danskere fra 83 forskellige kommuner, som ulovligt er blevet trukket i kontanthjælp på grund af fejl i it-systemet KY fra Netcompany.

Det skriver tech-mediet Version2, som også har talt med kommunernes It-fællesskab, Kombit.

’Alle kommuner har gennemgået samtlige sager, hvor borgeren er blevet sat ned i ydelse og kontrolleret, om det er sket uden forudgående afgørelse. Har det været tilfældet, er der blevet efterbetalt ydelse,’ skriver Kombit til Version 2.

Derfor har kommunerne betalt 13 millioner kroner tilbage til de ramte.

Administrationskoks

Fejlen bunder i, at it-systemet har trukket borgerne i kontanthjælp, uden at de blev informeret på forhånd – som man ellers har krav på.

Derfor har de heller ikke haft mulighed for at klage over afgørelsen.

Ifølge Version 2 er det i administrationen af 225-timersreglen, som betyder, at borgere skal have arbejdet mindst 225 timer på en 12-måneders periode, hvis de skal beholde hele deres ydelse.

For borgerne betyder det i praksis, at de pludselig har haft et sted mellem 544-1090 kroner om måneden.