Kontroversielt fænomen vinder frem: 'Det er dybt bekymrende'

Hos Center for Ludomani er de alt andet end begejstrede for de såkaldte 'community hunts', hvor streamere spiller pengespil med deres følgere

På streamingplatformen Twitch kan man finde lidt af hvert.

Der er brugere, som viser sig frem, mens de spiller Counter Strike og andre, der sidder i boblebade og chatter med deres følgere.

Men blandt de 20 mest populære kategorier på Twitch finder man ’Slots’ og Casino Slots Machines’, der har flere tusinde daglige seere og over en million følgere sammenlagt.

Her finder man også flere danske profiler, der hver dag sidder og filmer deres jagt på den store gevinst.

Her findes der også streamere, der i timelange videoer laver de såkaldte ’community hunts’, hvor man spiller pengespil sammen med andre.

Selvom det ikke er ulovligt, hvis alle deltagerne i et ’community hunt’ er logget ind med deres unikke brugere på en betting-side, så kan det stadig få store konsekvenser for de børn og unge, der ser med.

Det siger Henrik Thrane Brandt, der er centerleder hos Center for Ludomani og som har set flere videoer af fænomenet.

- Det er dybt bekymrende, at der sidder streamere på Twitch og spiller de her spil, fordi vi ved, at der rigtig mange unge, der følger med på lige netop den platform.

Ikke harmløs underholdning

Centerlederen mener, at de kendte streamere er rollemodeller for mange af deres unge seere, og at de derfor har et moralsk ansvar i forhold til det indhold, de vælger at vise frem.

- Det er jo en glidebane, at en youtuber kan starte med at streame Fortnite og Fifa og så ende ud i gambling. Man får hevet en masse med, som egentlig fulgte med på kanalen af en anden grund, siger han.



I slutningen af april var Spillemyndigheden ude og advarer om, at de har observeret, at flere streamere på platforme som fx Twitch laver community hunts, som kan være direkte i strid med spilleloven.

Også hos Center for Ludomani har de oplevet, at fænomenet er i vækst. Flere af de ludomanibehandlere, som Henrik Thrane Brandt har været i kontakt med, fortæller, at de hyppigere oplever community hunts, og at folk har problemer med spillemaskiner.

- Det er lykkedes spilindustrien at normalisere spil som harmløs underholdning. Men for rigtig mange mennesker er det alt andet, og tallene for folk, der har problemer med spil, er i vækst, siger han og uddyber:

- Vi har brug for at skabe en anden kultur for gambling ødelægger rigtig mange mennesker liv, siger Henrik Thrane Brandt.

Mange videoer

Et af de mest prominente navne, som Ekstra Bladet har set dyrke community hunts, er Mads Gottlieb.

Han blev kendt som youtuber under navnet ’Madsengaming’ og har over 60.000 følgere på Twitch og 100.000 på Youtube.

I flere timelange Twitch-videoer laver han nemlig ’community hunts - blandt andet gennem spilsiden ComeOn, og selvom det ikke er i strid med spille-loven, så er en stor del af hans følgerskare børn og unge.

Da videoerne bliver slettet efterfølgende, er det svært at vide, hvor ofte det reelt finder sted, men i skrivende stund eksisterer der 31 korte videoer fra seancerne af cirka 30 sekunders varighed på hans profil, hvor den ældste er cirka en måned gammel.

Nedenfor ses et videouddrag, der dokumenterer, hvordan en community hunt kan se ud.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få et interview med Mads Gottlieb, der dog ikke har haft lyst til at stille op.