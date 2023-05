Koster syv kroner i minuttet: Vil du være hendes kæreste?

23-årig Snapchat-stjerne har skabt en AI-udgave af sig selv, som folk gladeligt betaler for at date

Skal vi være net-kærester?

Folk der voksede op i 90’erne og 00’erne kender nok til konceptet, der for alvor blev en stor ting med opblomstringen af hjemmesiden Arto.

Nu har en 23-årig snapchat-stjerne taget net-kæreste-formatet til helt nye højder.

Ved hjælp af ChatGPT-teknologien har Caryn Marjorie sammen med virksomheden The Forever Voices nemlig fodret den kunstige intelligens med mere end 2000 timers Youtube-videoer af hende for at skabe CarynAI, som folk så kan date for knap syv kroner i minuttet.

Det skriver The Fortunes.

Nedenfor kan du høre, hvordan det kan lyde, når man chatter med CarynAI.

Erstatter ikke virkeligheden

Ifølge Fortunes har Caryn Marjorie allerede tjent tæt på 500.000 kroner på sin AI, ligesom hun allerede har langt over 1000 kærester online.

Man kan tage en sludder, planlægge fremtiden sammen eller have en mere lummer samtale.

99 procent af hendes tæt på to millioner følgere på Snapchat er af hankøn, og det er ikke utænkeligt at flere herfra derfor nu har kastet sig ud i AI-eventyret med CarynAI.

Caryn Marjoie fortæller selv på sin Twitter-profil, at CarynAI aldrig vil erstatte hende, og at hendes tweets og beskeder altid vil være fra hende.

Opslaget kan ses nedenfor.

På CarynAI's officielle side fremgår det, at alle beskeder mellem stemmerobotten og brugerne er krypterede, så udefrakommende ikke kan se eller høre, hvad der bliver talt om.