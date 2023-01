Kvantespring: Det tog 10 år

Den årlige CES-messe (Consumer Electronics Show) i Las Vegas, som afholdes i starten af januar, giver omverdenen indblik i årets nye tendenser på forbrugermarkedet. Den kaster samtidig konkrete produkter og vilde prototyper af sig.

Flatpanels.dk har i samarbejde med Ekstra Bladet udvalgt de tre største tendenser fra CES 2023.

Trådløse TV

Der er præsenteret to trådløse TV-skærme på CES. Den største og mest opsigtsvækkende er fra sydkoreanske LG, der har lavet en ekstern boks, som sender både video og lyd trådløst til skærmen.

Både boks og skærm skal dog forbindes med strømstik. Det er et rigtigt produkt kaldet M3, men ikke noget som den typiske forbruger til at starte med har råd til. M3 kommer nemlig kun som et 97 tommer OLED TV og vi forventer, at det koster over 200.000 kroner.

Det andet trådløse TV er fra et nystartet amerikansk selskab kaldet Displace. Her er TV-skærmen 100% trådløs, hvilket er muliggjort med genopladelige batterier. Det måler 55 tommer og har ligeledes en ekstern boks (med strømstik), der sender video og lyd trådløst til skærmen. Det kommer kun til salg i USA og prisen kendes ikke.

Et trådløst 97-tommer OLED TV. PR-foto

Mere lysstærke OLED TV fra alle

Det tog 10 år, men alle store TV-producenter vil fra 2023 tilbyde et OLED TV.

Det er en nyere skærmteknologi, som overhaler klassisk LCD (markedsføres som 'LED', 'QLED', 'Neo QLED' mv.), med fantastisk billedkvalitet, idet hver enkelt pixel består af egne lysdioder. Der sidder med andre ord millioner af lysdioder i skærmene.

I 2023 bliver OLED TV markant mere lysstærke, så de bedre kan fremvise film, serier og spil i det nye HDR-videoformat, der dækker over et udvidet spænd af lys og farver, samt fungere bedre i oplyste stuemiljøer. Produktion i HDR er ved at blive standard i både Hollywood og spilindustrien, og det er - på OLED-skærme - et lige så stort spring som da vi overgik til HD-opløsning.

Bedre PC-monitorer

Mange af os arbejder foran en PC-monitor dagligt - måske to side-om-side. En række udviklinger i branchen smelter sammen og løfter endelig for alvor den klassiske monitor.

En ny udvikling er de 'super-brede', som branchen kalder dem. I stedet for at have to monitorer side-om-side kan man få en super-bred, så billedet ikke opdeles på midten. De er typisk let buede så øjet mere naturligt kan se indholdet tæt på kanterne. De super-brede promoveres også ofte som skærme til spilbrug.

En 'superbred' computermonitor er angiveligt meget smartere end at have to skærme. PR-foto

En anden tendens indenfor monitorer er indbyggede apps, ligesom vi kender fra smartphone og TV. Når man ikke har PC'en tændt kan man således streame Netflix eller sågar streame Xbox-spil. Der er også apps til produktivitet såsom fjernskrivebord og meget andet. Der er typisk webcam indbygget.

En tredje tendens er, at skærmteknologien endelig opgraderes i monitorer. Efter at have været fanget på LCD-teknologi i et par årtier, åbnes sluserne for alvor i 2023 med den nyere OLED-teknologi i bl.a. 27, 34, 45 og 49 tommer. De vil i starten være dyre og typisk målrettet spilbrug, men startskuddet har lydt.

