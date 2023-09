Ladeboks til elbil: Sådan vælger du den rette udbyder

Er du i tvivl om, hvilken udbyder af ladebokse til elbiler du bør vælge? Vi guider dig til at finde den bedste ladeudbyder

Der findes mere end 30 forskellige udbydere af ladeløsninger til opladning af elbil i hjemmet. Er du i tvivl om, hvilken udbyder du bør vælge? Få hjælp til at finde den rette her.

Markedet for opladning af elbil er uoverskueligt, så fortvivl ikke, hvis du heller ikke kan gennemskue de forskellige udbydere, og hvilke produkter de sælger.

Få først styr på ladeløsning og elaftale

Inden du beslutter dig for en ladeudbyder, bør du først finde den bedste ladeløsning til dit kørselsforbrug.

Du bør også kigge husstandens elaftale efter i sømmene. Der kan være mange penge at spare ved at sikre, at man har den billigste elaftale på adressen.

Find den bedste og billigste ladeudbyder

Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken ladeudbyder du vælger. Udbyderne tilbyder forskellige ladeløsninger, forskellige ladebokse og har forskellige priser. Hos nogle ladeudbydere kan man enten købe eller leje ladeboksen, og hos andre kan man vælge begge dele.

Se nedenfor, hvilke ladeudbydere du kan vælge mellem.

Til dig der ønsker at købe ladeboksen

Kører du under 6.500 km om året, er en ladeløsning uden serviceaftale billigst. Her kan du vælge ladeudbydere som Ampera, drivee, EVDK, FDM, Greenbow, HomeCharge, Power Fuel, Q8, TakeCHARGE, Zapp og EVSE.

Med så lavt et kørselsforbrug kan du med fordel også købe din foretrukne ladeboks hos den billigste elektronikforhandler og bestille en standardinstallation hos din lokale elinstallatør.

Kører du mellem 6.500 og 30.000 km om året, bør du vælge en ladeboks med serviceaftale. Her kan du vælge mellem stort set alle ladeudbydere.

Kører du mere end 30.000 km om året, bør du vælge et Clever-abonnement med ubegrænset opladning til fast pris.

Til dig der ønsker at leje ladeboksen

Hvis du gerne vil leje din ladeboks, er udvalget af ladeudbydere mindre.

Hos blandt andet Greenbow og Åbenlyst kan du leje en ladeboks både med og uden serviceaftale, mens du hos udbydere som AURA, E.ON, Looad, Norlys og OK kun kan leje en ladeboks sammen med en serviceaftale.

Hvilken ladeudbyder er billigst?

Hvilken ladeudbyder der er billigst, afhænger af mange faktorer såsom husstandens kørsels- og ladebehov, adresse og elaftale.

Du bør finde frem til de billigste udbydere af den ladeløsning, der passer bedst til dit behov, og sammenligne priserne mellem dem. Der er mange penge at spare ved at finde den billigste udbyder. Læs mere om, hvad det koster at oplade en elbil hjemme.

