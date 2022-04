Lækket rapport: Et komplet shit-show

EU-lovgivningen Digital Market Acts er netop trådt i kraft. Lovgivningen har til formål at kontrollere tech-giganterne måde at fremme skadende indhold og brugen af vores data.

Men nu sår en lækket rapport tvivl om, om Facebook selv kan leve op til de stramme EU-regler, for de har tilsyneladende slet ikke styr på, hvor dine oplysninger er og hvad de bliver brugt til.

Ikke tilstrækkelig kontrol

En tidligere medarbejder beskriver Facebooks måde at håndtere data på som et 'komplet shit-show' til mediet Motherboard, som også har fået fingre i rapporten.

Medarbejderen fortæller, at virksomheden på ingen måde har styr på oplysninger og data fra brugerne.

Rapporten, hvis formål er at afdække, hvordan Facebook skal håndtere datalovgivning for sine næsten to milliarder brugere, er ifølge mediet blevet lækket af Facebooks egne ingieniører.

Rapporten sår tvivl om Facebooks evne til at leve op til den nye EU-lov. Foto: Dado Ruvic/Reuters

'Vi har ikke et tilstrækkeligt niveau af kontrol og forklaring på, hvordan vores systemer bruger data, og derfor kan vi ikke med sikkerhed foretage kontrollerede politiske ændringer eller eksterne forpligtelser (...).', står der i rapporten.

Efter selv at have konkluderet, at Facebook ikke har styr på brugernes data, bliver det tilføjet, at 'det er præcis, hvad lovgiverne forventer' og at det derfor 'øger risikoen for fejl og forkerte fremstillinger'.

EU har varslet kæmpebøder, hvis ikke reglerne overholdes.

Det er kun få måneder siden, at Google og Facebook fik bøder på over 1,5 milliarder danske kroner af de franske myndigheder for at bryde datalovgivningen.