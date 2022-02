Lagt ned: Meget populær

Mandag skulle være den helt store lanceringsdag for Donald Trumps nye sociale medie, Truth Social. Et projekt, som ekspræsidenten offentliggjorde i oktober sidste år.

Men appen er under så stort pres, at mange bliver sat i kø eller slet ikke kan oprette sig. Det skriver flere amerikanske medier.

Tror vi når det

I sidste uge blev nyhedsbureauet Reuters præsenteret for en testversion, og søndag tonede virksomhedens topchef frem på den konservative amerikanske nyhedskanal Fox News og sagde, at appen til det sociale medie ville få debut mandag.

- Det er vores mål, og jeg tror, vi når det at være fuldt operationelle i slutningen af marts i hvert fald i USA, sagde CEO hos Trump Media & Technology Groups (TMTG), Devin Nunes, der tidligere sad i Kongressen og er kendt som en trofast Trump-støtte.

Truth Social er gået i luften på Apples appstore og Google Play. Foto: Chris Delmas/Ritzau Scanpix

Natten til mandag blev appen tilgængelig, men mange brugere oplever, at de ikke kan lave en konto.

'Noget gik galt. Prøv igen,' lyder beskeden, som mange deler billeder af på Twitter.

Her skriver andre også, at de er kommet på venteliste.

'Tak fordi du skrev dig op! Vi har sat dig på venteliste på grund af massiv efterspørgsel. Vi elsker dig, og du er ikke bare endnu et nummer for os. Men dit nummer i køen er herunder,' lyder den anden besked, hvor man får et tilhørende nummer.

Det er ikke klart, om ventelistenummeret er lig med antallet af oprettede konti, men følger man den logik, er der i øjeblikket mere end 100.000 i kø ud over de allerede tilmeldte.

Bandlyst fra Twitter

Donald Trump blev smidt af både Facebook, Twitter og YouTube efter stormløbet mod Kongressen i USA 6. januar 2021, efter han blev beskyldt for at opildne sine støtter til aktionen. Fem mennesker blev dræbt og mange såret.

Derfor måtte Trump sige farvel til sine godt og vel 90 millioner følgere på Twitter, hvor han var kendt for at være særdeles aktiv.

Trump har lanceret Truth Social som et alternativt til Twitter, og på den nye platform er der mange ligheder. Man kan dele tekst, lyd, billeder og videoer og følge andre, som gør det samme.

På Truth Social deler man dog en 'truth' i steder for et 'tweet' - altså en 'sandhed'.

Ekkokammer for Trump

Appen er tilgængelig på Google Play i Danmark, men kan endnu ikke fås i Apples appstore herhjemme.

Den kommer formentligt ikke til at konkurrere med hverken Facebook eller Twitter herhjemme, vurderer Troels Johannesen, der er selvstændig strategisk kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier.

- Vi skal forvente et socialt medie, hvor det særligt er de tilhængere, som Trump allerede har i forvejen, der vil bruge platformen, siger Troels Johannesen til Ritzau.

- Det bliver en lille smule et ekkokammer for Trumps tilhængere og 'trumpismen'. Men derfor kan det sagtens være et socialt medie, der kan skabe overskrifter i særligt de amerikanske medier. Men slet ikke på samme måde få den rækkevidde, som han havde på Twitter og Facebook.