Land i opråb: Stop deling af AI-skabt børneporno

Det skal være slut med at dele børneporno lavet af kunstig intelligens.

Sådan lyder et kraftigt opråb fra Australiens internettilsynsmyndighed fredag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tilsynet har fået industrigiganterne Google og Microsoft - hvor sidstnævnte ejer søgemaskinen Bing - på arbejde for at sikre sig, at deres søgemaskiner ikke viderebringer indhold, der imiterer overgreb på børn.

'Brugen af generativ kunstig intelligens er vokset så hurtigt, at jeg tror, det til en vis grad har overvældet hele verden,' siger Julie Inman Grant, internetsikkerhedskommissær i Australien, i en meddelelse.

Vil skabe 'bedste praksis'

Ifølge Reuters stopper Google og Bing i forvejen deling af børneporno, men da Australien kunne se, at det ikke omfattede indhold skabt af kunstig intelligens, satte Julia Inman Grant dem i gang med at forhindre dette.

Det er noget, der tilsyneladende glæder Digital Industry Group Inc, som Google og Microsoft er medlemmer af.

- Vi har arbejdet hårdt for at afspejle den seneste udvikling i forhold til generativ kunstig intelligens, skabe den bedste praksis for industrien og give yderligere fællesskabsgarantier, lyder det fra en australsk talsmand fra Digital Industry Group Inc.

Topchef advarer

Kunstigt skabt børneporno er ikke den eneste udfordring, der er med kunstig intelligens.

I slutningen af august var Brad Smith, der er topchef i Microsoft, ude med en advarsel om, hvad der vil ske, hvis mennesker mister kontrollen over værktøjet.

- Uanset om kunstig intelligens bliver anvendt af regeringer, af militæret eller af diverse organisationer, der overvejer at bruge teknologien til eksempelvis at automatisere kritisk infrastruktur, skal vi sørge for, at vi er i stand til at slukke eller standse den, lød budskabet.

