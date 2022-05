Langt liv for en god pris 

Galaxy A33 er Samsungs nyeste bud på en kompakt mellemklassetelefon, og den sydkoreanske gigant har ramt hovedet på sømmet med en række opgraderinger.

Den 6,4 tommer store skærm af gorillaglas ligger som toppen på en plastiksandwich i en blankpoleret ramme med en mat, let tekstureret bagplade. Den er let at have et godt greb om og føles på trods af det lette materiale og sine 186 gram ikke som billigt legetøj.

Skærmen har ligesom forgængeren 90 Hz, hvilket giver et roligt og behageligt billede. OLED-skærmen lever generelt op til Samsungs standard for skarphed og livlige farver, og man kan rolig bruge den til video og streaming, men man kan godt mærke, at det ikke er en 120 Hz skærm, som efterhånden er standarden på premium-modeller. Det er stadig en lille mærkbar forbedring, hvis man kommer fra en 60 Hz. Hvis strøm er vigtigere, kan du også vælge at skrue ned på 60 Hz i mobilens indstillinger.

A33 har fået en IP-certificering på 67 modsat forgængeren, som ikke havde nogen. Det betyder, at den i nogen grad kan modstå vand og støv, og det er noget, som for mange kan være med til at forlænge levetiden. Læg hertil at Samsung som noget helt nyt giver fire generationers Android OS- og fem års sikkerhedsopdateringer til A33.

Jackstikket er fjernet, så hvis ikke man ejer et par trådløse høretelefoner, giver A33 anledning til denne ekstrainvestering. Et effektivt mersalgstrick som også andre smartphoneproducenter har nydt godt af. Alternativt skal man bruge A33's højtalere - i flertal. Den har nemlig fået stereohøjtalere med overraskende god lydkvalitet, som snildt kan vække en forsamling i et større kontorlandskab eller sætte fut i en mindre strandfest.

Batteriet på 5000 mAh holdes godt i skak ved let brug i form af sms'er og opkald, men det holder ikke en hel dag, hvis stereohøjtaleren skal på overarbejde, eller gaming er præferencen. Det tager omkring halvanden time at lade telefonen helt op fra helt død med en 25 watt adapter. Den skal du dog ud at købe ved siden af, hvis ikke du allerede ejer en.

Forgængeren A32 havde udfordringer med gaming, men A33 har fået det nye 5 nm Exynos 1280 chipsæt, som giver ren power på tværs af telefonen. Apps starter hurtigere og generel brug føles mere flydende. Men vær opmærksom på, at det ikke er alle spiludviklere, der har optimeret deres spil til Samsungs nye chipset. Der er heller ikke garanti for, at de gør det.

Der er også mulighed for at stikke ekstra ram i telefonen, men pladsen deles med muligheden for at bruge to simkort. Selv uden ekstra ram tager A33 dog et gigantisk hop over den markant svagere A13.

Lidt sært kan A13 prale med at have et 50 megapixel kamera, mens den noget dyrere A33 kun har 48 megapixel. Hvad er forklaringen på det, Samsung? Bag alle A33's linser gemmer der sig et henholdsvis 48 megapixel hovedkamera, et otte megapixel ultravidde-, to megapixel dybde- og fem megapixel makrokamera.

A33 tager gode, delbare billeder, og mobilens optiske billedstabilisering vil hjælpe dig. Men kvaliteten halter under dårlige lysforhold, og når man benytter sig at mobilens digitale zoom. Det er også lidt sært, at farverne ændrer sig på billederne, når man skifter fra det almindelige kamera til ultravidde.

Et ekstra plus er selfiekameraet på hele 13 megapixel, som også kan optage 4k-video med 30 fps. Det vil give stor glæde til dem, som ofte optager sig selv.

Samsung har med Galaxy A33 begået en fremragende allround smartphone i mellemprisklassen, som kan appellere til stort set alle behov - feinschmeckere undtaget. Samtidigt medfølger mange års softwareopdateringer. Hvad mere kan man forlange for pengene?

