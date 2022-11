Latterlige tilbud: Dyrere end for tre måneder siden

Der findes vel næppe en bedre højtid end Black Friday.

I hvert fald hvis du er virksomhedsejer. Her kan du skovle penge ind på gode og tvivlsomme tilbud.

Men når Black Friday, som de fleste steder har udviklet sig til Black Week, går på hæld, begynder Cyber Monday, som tilfældet har været i dag.

Det startede egentlig som onlinebutikkerns modsvar til Black Friday, for at de kunne konkurrere med de fysiske butikker, men i dag har billedet været lidt mere mudret.

Ifølge Katrine Barslev, der er Forbrugeranalytiker hos Pricerunner, har årets Black Friday da også været meget anderledes end tidligere.

- Der har været tilbud hele ugen, og de fleste tilbud er stadig tilgængelige i dag (mandag, red.), så på den måde kan man sige, at Cyber Monday faktisk er næsten lige så stort som Black Friday.

- Navnet Cyber Monday er aldrig rigtig slået igennem, så de fleste butikker markedsfører det mere som ’slutspurten på Black Friday’ eller sidste chance for at gøre et kup, forklarer hun.

Enkelte gode kup

Af samme grund er Katrine Barslev overbevist om, at julehandlen i år kommer til at være ved et lavere blus end de sidste par år.

- Mange har gjort rigtigt gode ’deals’ i den forløbne uge og har fået handlet det, de ønskede.

- Danskerne tager ansvar for deres økonomi og brugte i stor stil prissammenligning under Black Friday. Vi så næsten en fordobling af antallet af kliks hos os i den forløbne uge sammenlignet med samme periode sidste år, siger Katrine Barslev.

Er man interesseret i at gøre en god handel på Cyber Monday, har det traditionelt set været inden for elektronik, man virkelig har kunnet gøre et kup.

Nedenfor kan du se en håndfuld tilbud på de mest populære varer, som det ikke giver mening at kaste penge efter, hvis man jagter et godt tilbud.

Apple Ipad

En iPad er efter hånden kendt af de fleste og kan bruges til det meste.

2021-udgaven med 64GB er da også en glimrende tablet, men der er faktisk ingen grund til at købe den nu.

Tidligere på dagen kunne den fås i enkelte Bilka-butikker til 2.499 kroner, men den er allerede udsolgt.

Derfor fås den nu billigst i Power og Scandinavian Photo til 2.888 kroner, men i starten af september kunne man altså købe den 400 kroner billigere, viser statistik fra pricerunner.

Nintendo Switch

Der er ingen tvivl om, at Nintendo Switch er en dejlig konsol, der kan bruges af både unge og gamle.

Skal du have fingre i en, behøver du dog ikke skynde dig ned i butikkerne for at finde et godt tilbud. Tidligere på ugen kunne den fås til 1.777 i Bilka og Føtex, men nu er den ikke længere på lager noget sted.

Derfor fås den billigst til 2.270 hos Computersalg, hvilket egentlig også er en fin pris.

Men i løbet af efteråret har man kunnet købe den til et par hundrede kroner billigere i forskellige butikker, så hvis man har is i maven, er det måske tilfældet igen snart.

Apple iPhone 13

Der er sjældent særlig store penge at hente på Apples nyeste produkter.

Det gælder også, selvom de ikke er spritnye, som tilfældet er det med iPhone 13, der ellers er den mest populære vare blandt danskerne lige nu.

Power kører lige nu et Cyber Monday-tilbud på den ellers glimrende telefon på 6.222.

I september havde de dog den samme telefon på tilbud til 5,985. så det kan være svært at komme med en god begrundelse for, at det er lige netop nu, du skal slå til.