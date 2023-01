Lige nu: Store rabatter på mobilabonnementer

Black Friday og julesalget er knapt overstået, før januarudsalget er skudt i gang. Også flere af de danske teleselskaber har fundet anledning til at indlede 2023 med masser af gode tilbud.

Teleselskaberne er i tæt konkurrence med hinanden. Derfor lokker de jævnligt med nedsatte priser i flere måneder og kontante belønninger i form af gavekort - hvis man altså er villig til at flytter sit telefonnummer til et nyt teleselskab.

Netop sådanne tilbud er der lige nu flere af hos lavprisselskaberne.

Spar op til 870 kroner hos eesy



TDC-ejede eesy har et usædvanligt godt tilbud lige nu. Her belønnes man med et gavekort på 500 kroner, hvis man køber abonnementet med fri tale og fri data og i samme forbindelse flytter sit telefonnummer til teleselskabet.

eesy også samtidig sænket priserne på sine abonnementer i henholdsvis tre og 12 måneder. Det største abonnement med fri data og fri tale koster dermed 169 kroner i 12 måneder i stedet for 199 kroner. Det er en besparelse på 360 kroner.

I alt kan man altså opnå en besparelse på hele 860 kroner. Sjældent har det kunnet betale sig mere at flytte sit mobilnummer.

Læs mere om eesys januarudsalg her.

Halv pris på flere mobilabonnementer

Lavprisselskabet Call me har også stærke priser på flere mobilabonnenter i starten af det nye år.

Helt frem til påske - nærmere bestemt til og med 10. april 2023 - er der halv pris på fire af Call mes mobilabonnementer.

Den største besparelse fås ved at købe abonnementet med fri tale og fri data for 99 kroner per måned indtil påske. Derefter fortsætter abonnementet til normal pris, 199 kroner per måned. Besparelsen er altså her omkring 300 kroner.

Usædvanligt billigt abonnement til 29 kroner



Lavprisselskabet dukaTALE giver frem til 31. marts 2023 hele 70 kroner i rabat per måned på et i forvejen billigt mobilabonnement.

Normalprisen er 99 kroner, men i knap tre måneder betaler man blot 29 kroner per måned for fri tale i og til EU, 40 GB data samt 15 GB data i EU. Det er en samlet besparelse på omkring 200 kroner, alt efter hvornår man skifter til teleselskabet.

Læs mere om dukaTALEs tilbud her.

Iskolde tilbud hos CBB Mobil og OiSTER



Også hos lavprisselskaberne CBB Mobil og OiSTER er der lave priser at finde.

CBB Mobil giver halv pris på to mobilabonnementer med henholdsvis fri tale og 40 GB data til 109 kroner per måned samt fri tale og 100 GB data for 129 kroner per måned. Besparelserne er henholdsvis 165 og 195 kroner.

Hos lavprisselskabet OiSTER får man lige nu første måned gratis, hvis man køber abonnementet med fri tale og 85 GB data. Det er en besparelse på 89 kroner.

