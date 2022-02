Livsfarlig trend er tilbage: Anholdt mens hun spillede

Fænomenet 'swatting' er tilbage.

Det måtte den profilerede amerikanske streamer Alexandra Macpherson, kendt som 'Alliestrasza' på platformen Twitch, erkende for nylig.

Flere amerikanske medier beskriver, hvordan den 27-årige kvinde midt i en vanlig livestream bliver forstyrret af støj og forvirring i familiens hus. Hun forlader sit værelse, hvor der fortsat livestreames, og seerne begynder at undre sig i hendes chat.

Pludselig dukker tre betjente op, som sigter med våben og gennemsøger Macphersons værelse.

Lagt i håndjern

Herefter sker der intet i 25 minutter, før Macpherson igen dukker op på værelset.

- Jeg slukker for streamen nu. De meget flinke betjente er i huset. De skal skrive rapport og se vores id. Jeg blev bogstavelig talt 'swattet'. Jeg er o.k., men ... Vi blev alle lagt i håndjern og alt det der. Men det er fint, de er meget søde. Jeg forlader jer og vender tilbage senere, sagde hun henvendt mod sine seere ifølge PC Gamer.

Finder nok aldrig gerningspersonen

Et døgn senere gik Macpherson på Twitter for at forklare, hvad der skete.

- Jeg har aldrig troet, at jeg ville blive SWATTET ... Men her er vi så.

- Alt er dog okay. Nervernes sidder lidt uden på tøjet. Betjentene var søde og håndterede det godt. De blev nødt til at tage truslen seriøst, så hele familien blev lagt i håndjern udenfor, skriver hun.

27-årige Alexandra Macpherson alias 'Alliestrasza' har over 200.000 følgere på streamingplatformen Twitch, hvor hun især er kendt for at spille Hearthstone. Foto: Twitch/Alliestrasza

- Efter de slog fast, at der ikke var en trussel, snakkede vi med dem og forklarede, at det her nogle gange sker for streamere. Men det var vanvittigt, så mange resurser de sendte hertil. HVORFOR gør folk det her? Vi finder nok aldrig ud af, hvem der gjorde det.

- Men tak til alle jer, der har spurgt, om jeg var okay. Det var skræmmende, men det tog ikke lang tid, før det gik op for mig, at jeg blev swattet.

- Naboerne er nok meget forvirrede.

Anmeldt som drab

Macpherson forklarer efterfølgende, at anmeldelsen på hendes adresse gik på, at en kvinde havde skudt sin mand og låst sig selv inde på badeværelset, hvorfra hun truede med at skyde alle, der kom ind.

- De er bestemt nødt til at tage det alvorligt. Så de lagde os i håndjern, mens de undersøgte truslen, lyder det fra Alexandra Macpherson.

'Swatting' kostede i 2017 en ung mand livet. Den historie kan du læse mere om i Ekstra Bladet+.