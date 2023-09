Løfter sløret for vilde planer: Ikke set før

En mulighed for et helt nyt samfund.

Her skal der både være godt betalte jobs og plads til alle. Selvfølgelig skal alt være drevet af solenergi.

Det er drømmen for konceptet ’California Forever’, som den mystiske gruppe Flannery Associates netop har lanceret en hjemmeside for.

Sådan ser der ud i Solano lige nu. Det bliver det ikke ved med, hvis det står til Flannery Associates. Foto: Flannery Associates

Fremtidens samfund

Den mystiske gruppe, som består af ultra-rige amerikanere, har siden 2017 brugt 5,5 milliarder kroner på at købe mere end 21.000 hektar land i Solano County lidt nord for San Francisco i USA.

Lanceringen af ’California Forever’ kommer, kun få dage efter flere medier har sat spørgsmåltegn ved den store mængde jord, som har gruppen købt.

På hjemmesiden er der derudover en længere tekst om, hvilket slags idyllisk samfund, Flannery Associates gerne vil skabe, men også et hav af tegninger, som viser visionen.

De indbefatter blandt andet tegninger af glade børn, der cykler på bilfrie veje, og kajakroere i smukke omgivelser.

Det ligner næsten en tegning fra 50'erne, men det er altså sådan, fremtidens samfund skal se ud. Foto: Flannery Associates

Prominente skikkelser

Flannery Associates ledes af 36-årige Jan Sramek, der tidligere har været tilknyttet investeringsbanken Goldman Sachs.

På hjemmesiden fremgår det, at han efter flere fisketure i området ’faldt pladask for det’, og at han mener, at det er ’det perfekte sted at fusionere smukke omgivelser med en bæredygtig og moderne by.’

Udover Jan Sramek består Flannery Associates også af nogle af de mest prominente skikkelser fra Silicon Valley, der hovedsageligt er kendt for at være hjemsted for nogle af verdens største it-firmaer.

Det gælder blandt andet mangemilliardæren Laurene Powell Jobs – der tidligere dannede par med Steve Jobs - og Reid Hoffman, som var med til at stifte det sociale medie LinkedIn.

Nedenfor har en amerikansk historiker på det sociale medie X vist, hvilke områder, virksomheden har købt.

Hemmelighedsfulde og forfærdelige

Det lader dog til, at det er vigtigt for Flannery Group, at lokalbefolkningen er med på ideen.

På hjemmesiden fremgår det, at ’projektet ikke kun skal designes med, men også godkendes af alle borgere i Solano-området.’

Faktisk skulle gruppen allerede have sendt spørgeskemaer ud til berørte borgere for at få en fornemmelse af, hvad de tænker om konceptet, skriver avisen SF Gate.

Flere lokale magthavere har allerede udtrykt deres skepsis over for California Forever, heriblandt John Garamendi, der er medlem af kongressen.

Han har tidligere udtalt, at gruppen har været engageret i en 'foragtelig, hemmelighedsfuld og forfærdelig praksis.'