Løfter sløret: Her er prisen

I flere måneder har Sony forsøgt at skabe hype omkring en ny tjeneste, der har været beskrevet som 'Spartacus'. Nu har de endelig løftet sløret.

Der er tale om en abonnementsservice lanceret under navnet PlayStation Plus, som ser ud til at gå hårdt efter kunderne hos Microsofts populære tjeneste Game Pass. Det skriver PlayStation i en et nyt blogindlæg.

Foto: Pr-foto/PlayStation

- I juni samler vi PlayStation Plus og PlayStation Now i en helt ny PlayStation Plus-abonnementstjeneste, der giver kunderne flere valgmuligheder på tværs af tre medlemsniveauer globalt, lyder det fra firmaet.

Spilmageren har altså noget forvirrende valgt at give den nye tjeneste præcis samme navn som en eksisterende tjeneste.

Det er i øjeblikket muligt at vælge mellem tjenesten PlayStation Now, som giver adgang til lidt ældre spil, og PlayStation Plus, som giver adgang til online multiplayer og et par gratis spil månedligt.

Tre abonnementer

Men nu lægger Sony altså de to tjenester sammen og kombinerer dem under PlayStation Plus, hvor man så kan vælge mellem tre forskellige abonnementer:

PlayStation Plus Essential

8,99 euro/mdl.



PlayStation Plus Extra

13,99 euro/mdl.



PlayStation Plus Premium

16,99 euro/mdl.

Den billigste ligner den nuværende model, hvor man får adgang til multiplayer online og to spil, der kan downloades hver måned.

På mellemniveauet får man samme muligheder samt adgang til 400 spil fra PlayStation 4 og 5, mens man i den dyreste service får yderligere 340 spil - heriblandt mange ældre spil.

Spritnye spil bliver dog ikke en del af tjenesten, selvom de kan blive tilføjet senere. Det vil sige, at man stadig skal ud at købe et spil for fuld pris, hvis man vil have det på udgivelsesdatoen.

- Det er ikke en retning, vi kommer til at gå i med den her nye service, siger PlayStations ceo, Jim Ryan, i et interview med fagmediet gamesindustry.biz.

