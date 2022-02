Måske sidste FIFA-spil nogensinde

Når FIFA 2023 udkommer, kan det blive den sidste spiltitel i samarbejdet mellem EA Sports og fodboldorganisationen FIFA.

Den administrerende direktør for EA Sports, Andrew Wilson, har under et møde i slutningen af 2021 afsløret, at EA Sports overvejer at opsige licensaftalen med FIFA. Videogameschronicle har nu offentliggjort nogle af disse samtaler.

Det er uklart om EA Sports bare rasler med sablerne eller de rent faktisk har tænkt sig at gøre alvor af truslen om, at opsige samarbejdet

GUIDE: Sådan spiller du Netflix-spil på din telefon

Et (dyrt) spil om rettigheder

Meldingerne om, at FIFA 2023 måske bliver det sidste FIFA-spil, som vi kender det, kommer efter, at FIFA angiveligt har hævet betalingen for de næste 10 år til 2,5 milliarder dollars. Det er omkring det dobbelt af, hvad EA Sports betale for den forrige periode, forlyder det.

Licensaftalen har været med til at gøre spillet ikonisk, da EA Sports gennem aftalen med FIFA blandt andet sikrer sig rettigheder til at kunne anvende de rigtige navne på spillerne, stadions, trænere mv. i spillene.

EA Sports skulle angiveligt have andre rettigheder, der gør, at de fortsat kan benytte de rigtige spillernavne, klubnavne osv. i et eventuelt nyt fremtidigt fodboldspil.

FIFA er optaget i Guinness rekordbog som det bedst sælgende sportspil i verden. Frem til 2021 er salget af FIFA-serien opgjort til over 325 millioner eksemplarer.

Det er ikke første gang vi hører rygter om, at fodboldspillet nedlægges i sin nuværende form, da der har været tale om at omdøbe spillet til EA Sports FC.

Call of Duty er et andet vildt populært spil. Den næste version af Call of Duty er udsat til 2023, fordi den planlagte udgivelse ikke levede op til forventningerne.