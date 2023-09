Mærkeligt: Hvorfor deler han det?

Om så det drejer sig om den spektakulære overtagelse af det sociale medie Twitter – som han siden har navngivet X – eller den påståede slåskamp med Facebook-stifter Mark Zuckerberg, så er verdens rigeste mand bestemt ikke bange for at stikke snuden frem.

Nu har han så gjort det igen.

I sin nye biografi fremgår det nemlig, at han fik en af sine tidligere kærester, den skandaleramte skuespillerinde Amber Heard, til at klæde sig ud som en karakter fra spillet Overwatch.

Og som om det ikke var nok, så bekræfter Elon Musk nu, at det rent faktisk har fundet sted. Det gør han ved at dele et billede af Amber Heard i fuld udklædning på det sociale medie X.



Vælter ind med kommentarer

Opslaget har ikke så overraskende fået en del opmærksomhed og er siden gået viralt.

14.000 mennesker har allerede gemt det som et ’bogmærke,’ mens det har fået lidt over 75.000 ’synes godt om ’-tilkendegivelser. Det er også blevet gendelt næsten 13.000 gange i skrivende stund.

En bruger skriver til opslaget, at historiens morale må være, at man bare skal være ’ultrasuccesfuld for at få alle sine drømme til at gå opfyldelse.’

Brutalt

En anden bruger hentyder til, at Amber Heard må frygte, hvad Elon Musk kan finde på at dele næste gang.

Forholdet mellem Elon Musk og Amber Heard skulle være begyndt kort tid efter hendes skilsmisse fra Johnny Depp i 2017.

I den nye Elon Musk-biografi har begge parter sat ord på forholdet.

- Det var brutalt, siger Elon Musk i biografien om forholdet ifølge Se og Hør, mens Amber Heard i den forbindelse udtalte, at hun stadig elsker sin ekskæreste ’enormt meget.’

Sidste år blev der endegyldigt sat punktum i den omdiskuterede injuriesag mellem 'Pirates of the Caribbean'-stjernen Johnny Depp og 'Aquaman'-stjernen Amber Heard. Læs alt om sagen her.