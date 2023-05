Markante Google-ændringer på vej

Under den årlige konference satte tech-giganten Google ord på nogle AI-ændringer, vi kommer til at opleve i fremtiden

‘If it aint broke dont fix it’, lyder et populært ordsprog.

Det lader dog ikke til, at det er sådan, de arbejder hos Google, som netop har meldt store ændringer på vej til verdens mest populære søgemaskine.

Under tech-gigantens årlige konference forklarede Google-chef Sundar Pichai nemlig, hvordan kunstig intelligens i fremtiden vil spille en meget større rolle hos Google.

Det skriver The New York Times.

Derfor vil man I fremtiden kunne forvente, at de søgeresultater, man får fra Google, vil være skabt ved hjælp af AI, ligesom man vil have mulighed for at komme med opfølgende spørgsmål til sin søgning.

Artiklen fortsætter under billedet…

AI har nok været blandt de ord, som Sundar Pichai nævnte flest gange i går. Foto: Josh Edelson.

Næste skridt

Under konferencen kom det frem, at Google har planer om at indlejre AI i 25 af sine produkter.

Annonce:

Det omfatter blandt andet deres ikoniske søgemaskine, men også mailsystemet Gmail og deres forskellige muligheder for billede-redigering får nye AI-muligheder.

’Syv år inde i rejsen som en virksomhed, der sætter AI først, er vi i en spændende tid. Med indlejringen af AI tager vi det næste skridt, og det er både en modig og ansvarlig tilgang, vi har, til gentækningen af vores produkter’, siger Sundar Pichai.

Som udgangspunkt testes de nye funktioner først for udvalgte brugere hovedsageligt i USA, inden de rulles ud til resten af verden.

Google introducerede også to nye smartphones og en tablet. En af mobilerne går under navnet Pixel Fold, og er Googles første foldetelefon.