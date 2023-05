Masser af spekulationer: - Det bliver vildt

Der er lagt i kakkelovnen til noget stort.

Det mener de fleste, der følger med i tech-giganten Apples gøren og laden.

For 5. juni er det blevet tid til den årlige Apple-konference, der går under betegnelsen Worldwide Developers Conference (WWDC)

Ifølge tech-mediet The Verge kan det blive en af de største udgaver nogensinde, hvilket ikke mindst er blevet forstærket af en masse rygter og læk om nye produkter og ny software.

Der spekuleres blandt andet i, om Apple langt om længe vil løfte sløret for deres Virtual Reality-headset, der vil give dem helt nye vinger at baske med.

Det er kutyme, at Apple-chef Tim Cook holder en velkomst-tale under Worldwide Developers Conference. Foto: Apple.

Fremme i skoene

En af de mange, der slår vejen forbi WWDC, er Apple-eksperten Torben Vognsen, som er redaktør på tech-magasinet Input.

Det er tiende gang, han deltager, og han har store forventninger.

- Jeg tror, det bliver vildt. Apple lader til at være mere fremme i skoene, end de har været i mange år, så de fleste har en forventning om, at der kommer til at ske noget stort, siger han.

Selvom chancen for, at de lancerer et nyt produkt, er stor, så bør man i lige så høj grad holde øje med deres opdatering af hardwaren, mener Torben Vognsen.

- Deres telefon er kun interessant på grund af den hardware, der ligger på den, siger han og uddyber:

- Derfor kan man uden tvivl forvente, at der kommer nye operative systemer til både iPhones, iPads og MacBooks.

Sådan så det ud i 2015, da Haley Allen præsenterede Apple Watch. Foto: Mason Trinca.

Gennemført koncept

Ligesom så mange andre forventer han også, at Apple kommer til at vise et produkt, der har noget med VR at gøre.

Tidligere på året tog de nemlig patent på eksempelvis VR Operation System, der ifølge Torben Vognsen er lidt af et vink med en vognstang.

- Hvis de viser noget, så bliver det nok en begrænset fremvisning under kontrollerede forhold. Men når Apple laver noget, så er det gennemarbejdet, og om man kan lide brandet eller ej, så plejer de at have en idé med det, når de lancerer et nyt produkt, siger Torben Vognsen.

Apple streamer de vigtigste begivenheder fra WWDC fra deres hjemmeside og YouTubekanal.