Medie: Elon Musk og Twitters aftale er tæt på kollaps

Købsaftalen mellem Elon Musk og det sociale medie Twitter er i alvorlige problemer.

Det skriver det amerikanske medie Washington Post på baggrund af tre anonyme kilder, som har kendskab til sagen.

Elon Musk har ifølge Washington Post 'holdt sig fra igangværende dialoger med investorer, som bakker ham op i aftalen' om købet af Twitter.

Det helt store problem er, at Twitter ifølge Musk ikke kan verificere tal for, hvor mange såkaldte 'spambots', der er på det sociale medie. Spambots kan beskrives som profiler, der ikke bruges til normalt brug af en person, men som i stedet bruges til at sprede budskaber med hjælp fra automatiserede processer.

Historien kommer under et døgn efter, at Twitter til en stort opslået pressebriefing fortalte, at de fjerner over én million spamkonti dagligt.

Elon Musk mener ikke, at dataene, som Twitter har givet ham adgang til, er tilstrækkeligt til at verificere Twitters påstand om, at under fem procent af det sociale medies profiler er såkaldte spambots. Arkivfoto: Ritzau Scanpix/Apu Gomes

Drastiske midler

I april indgik Musk og Twitter en aftale om, at Musk ville kunne købe Twitter for lidt over 300 milliarder kroner.

Men blot få uger senere satte Elon Musk aftalen på pause, fordi Twitters topchef angiveligt ikke kunne bevise, at mindre end fem procent af alle Twitters brugere rent faktisk er spambots.

En kilde siger til Washington Post, at man nu forventer, at Elon Musk potentielt 'vil tage drastiske midler i brug', fordi det ifølge Tesla-grundlæggeren ikke er muligt at verificere dataene.

Mediet spekulerer også i, at det ikke er den eneste grund til, at Musk har dalene interesse i aftalen. Twitters aktiekurser er faldet markant efter aftalen blev indgået i april, hvilket kan give indtryk af, at han har betalt overpris.

Milliard-klausul

Twitter er dog fortsat fuldt opsatte på at gennemføre købsaftalen.

- Twitter har og vil fortsætte med at samarbejde om at dele information med Mr. Musk for at fuldføre transaktionen i overensstemmelse med vilkårene i fusionsaftalen, lød det fra Twitter-talsperson Brian Poliakoff i en pressemeddelelse i juni måned.

- Vi mener, at denne aftale er i alle aktionærers interesse. Vi har til hensigt at afslutte transaktionen og håndhæve fusionsaftalen til den aftalte pris og vilkår, lød det.

Elon Musk har ikke svaret på Washington Posts henvendelse.

I købsaftalen indgår en klausul om, at den ene part skal betale den anden part én milliard dollars, hvis aftalen går i vasken. Hvis parterne ikke kan blive enige om, hvem der har skylden for en eventuel brudt købsaftale, vil det være op til en dommer at afgøre det.

